От рабочих мест до качества жизни: задачи Послания Президента обсуждают в регионах

Положения Послания Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана на новом историческом этапе» обсуждают с жителями регионов. В центре внимания вопросы, которые напрямую касаются повседневной жизни людей, от новых рабочих мест и состояния дорог до доступности образования и социальных услуг.

Одна из таких встреч прошла 3 ноября в селе Отеген батыр Илийского района Алматинской области. К обсуждению присоединились представители республиканской информационно-разъяснительной группы, сферы образования, социальной защиты, общественных организаций, молодежь и журналисты.

Главная задача подобных встреч заключается в том, чтобы разъяснить жителям положения Послания и обсудить, как обозначенные Президентом направления развития страны связаны с задачами на местах.

Аким Илийского района Кайыржан Жаксимбетов обратил внимание на роль местных исполнительных органов в реализации поручений Главы государства. Среди приоритетов он выделил привлечение инвестиций, создание рабочих мест, модернизацию инфраструктуры и повышение доступности социальных услуг.

Для Илийского района эти направления связаны с развитием промышленности и предпринимательства, реализацией инвестиционных проектов, строительством социальных объектов, обновлением дорог и инженерных сетей.

Отдельное внимание участники уделили экономическим вопросам. Обсуждались поддержка предпринимательства, развитие различных отраслей экономики, внедрение цифровых технологий и повышение качества государственных услуг.

Не осталась в стороне и социальная повестка. Речь шла о качестве образования, поддержке молодежи, развитии человеческого капитала и защите прав граждан.

Встреча не ограничилась выступлениями представителей информационно-разъяснительной группы. Участники смогли задать вопросы и высказать свое мнение о предложенных в Послании инициативах. На поступившие обращения были даны разъяснения.

Подобный формат позволяет обсуждать общегосударственные задачи непосредственно с жителями регионов, связывая положения Послания с вопросами, которые волнуют людей на местах.