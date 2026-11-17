В Казахстане начали выпускать товары, которые раньше приходилось закупать за рубежом. Производство радиаторов уже практически покрывает внутренний спрос, а в ближайшие годы в стране планируют наладить выпуск раковин и унитазов совместно с испанской компанией. Это лишь часть изменений в промышленности: за последние три года в стране реализовали более 600 проектов, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

О новых производствах рассказал вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

По его словам, отечественные предприятия постепенно осваивают продукцию, которую Казахстан прежде не выпускал либо производил в недостаточных объёмах.

«За последние три года реализовано более 600 проектов. Есть товары, которые мы ранее не выпускали, даже те же радиаторы. За последние три года мы расширяем их производство. На сегодняшний день, если ориентироваться на статистические данные, наша внутренняя потребность практически уже покрывается», — отметил Сапарбеков.

Раковины и унитазы тоже хотят производить в Казахстане

Следующий шаг — выпуск санитарно-технических изделий. Речь идёт, в частности, о раковинах и унитазах.

Как сообщил вице-министр, в ближайшие годы такой проект планируют запустить совместно с испанской компанией.

Полностью отказаться от импорта после открытия предприятия не получится: его мощностей будет недостаточно, чтобы обеспечить весь внутренний рынок. Однако доля сантехники казахстанского производства должна вырасти.

Автомобили хотят собирать из большего числа местных деталей

Меняется подход и к автомобилестроению. Теперь задача не только в том, чтобы собирать машины в Казахстане, но и в том, чтобы постепенно увеличивать количество комплектующих местного производства.

По словам Сапарбекова, автопроизводители должны ежегодно повышать уровень локализации. Для этого в стране уже начали создавать собственную базу производителей компонентов.

«Мы уже сейчас создаем определенную компонентную базу. Чтобы объединить эти производства и увеличить долю казахстанского содержания в готовой продукции, необходимо создать соответствующие условия», — рассказал вице-министр.

Для дальнейшего развития отрасли власти намерены создавать промышленные кластеры. Проще говоря, предприятия, выпускающие детали, материалы и готовую продукцию, будут объединять в производственные цепочки.

Это должно помочь казахстанским заводам чаще использовать местные комплектующие, а не закупать их за границей.

Как уточнил Сапарбеков, законодательная основа для создания таких кластеров уже подготовлена. Сейчас завершается работа над подзаконными актами.