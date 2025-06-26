Глава государства выступил на пленарной сессии Евразийского экономического форума "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы", которая состоялась в Минске, передает BAQ.KZ.

Президент подчеркнул, что Евразийский экономический форум показал себя как значимая платформа для содержательного диалога по ключевым вопросам деятельности интеграционного объединения.

"Сегодня, на пороге нового этапа своего развития, Союз по праву занимает позицию одного из крупнейших объединений Евразии с совокупным экономическим потенциалом в 2,6 трлн долларов. В прошлом году объем взаимной торговли достиг очередного рекордного значения – 98 млрд долларов, почти вдвое превысив показатель 2015 года. При этом темпы роста совокупного ВВП наших стран уже второй год подряд опережают среднемировые показатели. Сегодня наше объединение продолжает укреплять свой международный авторитет, становясь все более значимым субъектом глобальной экономической системы. Дальнейшее развитие ЕАЭС должно строиться, на наш взгляд, на принципах равноправия, взаимной выгоды и прагматизма, служить интересам экономик наших государств. Интеграция сама по себе не приносит искомых результатов, поскольку это итог совместной работы по поиску взаимоприемлемых компромиссов", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос модератора о перспективах цифровых технологий в торговле между странами ЕАЭС.

"Современные вызовы требуют от нас новых подходов к экономическому развитию, и ключевую роль здесь играют цифровые технологии. В целом, цифровизация и искусственный интеллект входят в перечень приоритетов нашей государственной политики. Электронная коммерция, цифровой документооборот, автоматизированные системы управления и логистики уже стали неотъемлемыми элементами экономик стран ЕАЭС. Они позволили существенно сократить издержки, ускорить движение товаров и упростить доступ бизнеса к общему рынку. Мы все являемся свидетелями стремительных изменений в мире в результате тотальной цифровизации, лежащей в основе фундаментального технологического сдвига. В центре этого процесса находится искусственный интеллект – технология, которая не просто повышает производительность, а трансформирует сам принцип работы экономики, государства и общества. Уже сегодня ИИ внедряется в такие традиционные сферы, как коммуникации, транспорт, энергетика, производство, здравоохранение и образование. Есть, конечно, и негативные моменты, связанные с внедрением искусственного интеллекта. Вот ChatGPT, студенты пользуются этим инструментом, говорят, что и некоторые политические лидеры прибегают к ChatGPT с тем, чтобы он им помог составить надлежащую речь, но, думаю, что это побочный эффект ИИ и, в целом, цифровизации. Согласно прогнозам, к 2030 году цифровизация и искусственный интеллект могут привнести в мировой ВВП более 15 трлн долларов, заменить до 300 млн рабочих мест, создать совершенно новые профессии", – заявил Глава государства.