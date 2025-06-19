В рамках рабочей поездки Глава государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с деятельностью предприятия MFA International – крупнейшего в Турции и одного из трех ведущих в Европе производителей индустриальных респираторов и противогазов, передаёт BAQ.KZ.

В разгар пандемии в 2020 году компания MFA Maske приняла решение о расширении географии деятельности и инвестировала в Казахстан. В столице было начато строительство завода по выпуску медицинских и промышленных респираторов, а также противогазов и фильтров, предназначенных для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз. Проект стоимостью 10 миллионов долларов был реализован за счет собственных инвестиций компании.

Президент осмотрел выставку столичных предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения.

Представители общественного фонда Heart Center Foundation рассказали Главе государства о своей миссии по развитию кардиохирургии и трансплантологии в Казахстане.

Как сообщили Касым-Жомарту Токаеву, в мае текущего года началось строительство завода по выпуску инновационного аппарата ALEM.

Уникальная разработка казахстанских инженеров и врачей Центра cердца UMC призвана решить одну из главных проблем современной трансплантологии – ограниченное время сохранения жизнеспособности донорских органов.

Свою лепту в лечение различных форм ишемической болезни сердца также вносит проект, реализуемый на базе технопарка Назарбаев Университета. ТОО IHT Central Asia в рамках трансфера технологий испанской компании Iberhospitex S.A наладило производство коронарных стентов и баллонных катетеров, применяемых в интервенционной кардиологии.

Фармацевтический комплекс Eira Med активно занимается импортозамещением и трансфером медицинских технологий из стран ЕС и США.

Кроме того, Президенту были продемонстрированы достижения научно-технического предприятия Kazecotech. За последние три года компания изготовила более 250 протезов по лучшим мировым стандартам и обеспечила 500 человек индивидуальными креслами-колясками Ottobock.

Осмотрев выставку, Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития отечественной фарминдустрии и производства медицинских изделий.