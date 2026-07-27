От резюме до трудового договора: какие услуги доступны казахстанцам онлайн

Сегодня значительную часть услуг в сфере занятости казахстанцы могут получить дистанционно. Искать вакансии, составлять резюме, регистрироваться в качестве лица, ищущего работу, проходить обучение и подавать заявки на отдельные меры государственной поддержки можно через цифровые сервисы экосистемы Enbek.

Фактически онлайн доступен почти весь путь человека на рынке труда – от выбора профессии до трудоустройства и проверки сведений о заключенном трудовом договоре.

Как отметил вице-президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Николай Брюханов, задача цифровизации заключается не только в переводе привычных услуг в электронный формат.

«Сегодня цифровые сервисы должны не просто принимать заявление гражданина, а помогать ему выстраивать индивидуальный маршрут. Одному человеку нужна вакансия, другому – обучение, третьему – возможность подтвердить квалификацию или получить меру государственной поддержки. Наша задача – объединить эти возможности и сделать путь от поиска работы до трудоустройства максимально понятным и удобным», – отметил Николай Брюханов.

Как найти работу через Enbek.kz

На Электронной бирже труда Enbek.kz можно бесплатно создать резюме, ознакомиться с вакансиями и направить отклик работодателю.

Предложения можно отбирать по профессии, региону, заработной плате, графику и другим условиям. На портале размещаются вакансии работодателей, карьерных центров, частных агентств занятости и других площадок по поиску работы.

Отдельно представлены предложения для молодежи, лиц с инвалидностью, граждан, готовых переехать в другой регион, а также вакансии государственной службы.

На Enbek.kz зарегистрированы более 900 тыс. работодателей и свыше 3 млн соискателей. Ежегодно на портале размещается более 800 тыс. вакансий и около 600 тыс. резюме. Порядка 400 тыс. человек находят работу через Электронную биржу труда.

Система учитывает сведения об образовании, опыте и навыках человека, сопоставляет их с требованиями работодателей и предлагает наиболее подходящие варианты. При этом окончательное решение остается за соискателем: он самостоятельно выбирает вакансию, направляет отклик и проходит собеседование.

Как зарегистрироваться в качестве безработного

Если человек потерял работу, он может зарегистрироваться на Enbek.kz в качестве лица, ищущего работу. Заявление подается через личный кабинет без посещения карьерного центра.

После регистрации система предлагает подходящие вакансии. Если трудоустроиться в установленный срок не удалось и имеются предусмотренные законодательством основания, гражданин регистрируется в качестве безработного.

За первое полугодие 2026 года через портал в качестве лиц, ищущих работу, зарегистрировались 543 тыс. человек. Это 89% всех регистраций по стране. Еще 468 тыс. граждан получили статус безработного в электронном формате.

Статус безработного дает доступ к государственным мерам содействия занятости. Участники системы обязательного социального страхования также могут подать заявление на социальную выплату на случай потери работы.

Право на выплату, ее размер и продолжительность определяются на основании сведений государственных информационных систем. Дополнительно собирать документы, которые уже имеются у государственных органов, не требуется. Вместе с тем выплата назначается только при соблюдении установленных условий.

Какие меры поддержки доступны безработным

Через Enbek.kz зарегистрированные безработные могут выбрать вакансии на субсидируемые рабочие места. К ним относятся:

молодежная практика;

общественные работы;

социальные рабочие места;

проект «Серебряный возраст».

На портале можно ознакомиться с условиями, выбрать работодателя, подать заявку и отслеживать ее рассмотрение карьерным центром.

С начала 2026 года на субсидируемые рабочие места направлены 84,3 тыс. безработных.

Если человеку не хватает знаний или навыков, он может подать заявление на профессиональное обучение. Оно проводится по заявкам работодателей в организациях образования либо непосредственно на рабочем месте.

Заявления, социальные контракты и сведения о результатах обучения оформляются в электронном формате. В 2026 году на профессиональное обучение направлены 3,7 тыс. человек.

Обучение и выбор профессии

Получить новые навыки можно на платформе Skills Enbek. Здесь размещены онлайн-курсы по профессиональным и цифровым направлениям, предпринимательству и другим темам.

Сейчас пользователям доступны 624 курса, из которых 433 можно пройти бесплатно. За шесть месяцев обучение на платформе завершили более 89 тыс. казахстанцев. После успешного прохождения курса выдается электронный сертификат, который можно добавить в резюме на Enbek.kz.

Тем, кто только выбирает профессию или планирует сменить сферу деятельности, доступна платформа «Мансап компасы». На ней можно пройти профориентационное тестирование, узнать о востребованных профессиях и необходимых для них навыках.

На Career Enbek собрана информация о профессиях, квалификациях, профессиональных стандартах и образовательных программах. Зарегистрированные безработные при соблюдении установленных требований могут получить электронный ваучер на признание профессиональной квалификации за счет государства.

«Рынок труда быстро меняется, поэтому человеку важно не только найти свободное рабочее место, но и понимать, какие навыки сегодня востребованы. Цифровые платформы позволяют связать вакансии, обучение и профессиональные квалификации в единую систему», – пояснил Николай Брюханов.

Как получить грант на бизнес

Через портал Business Enbek можно подать заявку на государственный грант для реализации новой бизнес-идеи.

Система предварительно проверяет, относится ли заявитель к категории граждан, имеющих право претендовать на грант. Через портал подаются заявление и бизнес-план, оформляется договор и предоставляется отчет об использовании средств.

При этом бизнес-план необходимо защитить перед комиссией, а деньги разрешается использовать только на цели, предусмотренные условиями программы.

В первом полугодии 2026 года гранты получили 2,4 тыс. человек. Одним из условий является обучение основам предпринимательства. Соответствующий бесплатный курс на Skills Enbek уже прошли 32,6 тыс. человек.

Возможности для студентов и школьников

Студенты могут найти на Enbek.kz место для профессиональной практики. Для этого необходимо создать резюме и выбрать предложение работодателя.

Договор о прохождении практики и итоговая характеристика также оформляются в электронном виде.

В первом полугодии 2026 года из информационных систем образования получены анкеты 79,3 тыс. студентов колледжей. Около 23,7 тыс. студентов разместили резюме для поиска практики, а в электронном формате заключено 9,1 тыс. договоров. Работодатели разместили более 51 тыс. вакансий с отметкой «Для прохождения практики».

Для школьников и студентов, желающих работать во время каникул, действует проект «Мои летние каникулы». Работодатели размещают вакансии для временной занятости в свободное от учебы время.

При трудоустройстве несовершеннолетних учитываются ограничения по возрасту, продолжительности рабочего времени и условиям труда. Родителям направляются уведомления о регистрации и трудоустройстве подростка.

Около тысячи работодателей уже разместили 7,6 тыс. вакансий, на которые готовы принимать кандидатов с 14 лет.

Как проверить трудовой договор

После трудоустройства сведения о заключенном договоре можно проверить на портале HR Enbek.

В личном кабинете работника отображается информация о его трудовой деятельности. Там же можно получить справку с места работы, предоставить работодателю согласие на доступ к сведениям или направить запрос на исправление данных, если обнаружена ошибка.

Таким образом, цифровые сервисы охватывают не только поиск вакансий, но и оформление трудовых отношений после приема на работу.

Цифровая служба занятости

Следующим этапом цифровизации становится переход к более проактивной модели оказания услуг.

В июле 2026 года в Павлодарской области на Enbek.kz запущен проект «Цифровая служба занятости». Он помогает человеку пройти основные этапы поиска работы онлайн.

В цифровом карьерном профиле объединяются сведения об образовании, опыте, навыках, резюме и пожеланиях пользователя. На их основе система предлагает вакансии, онлайн-курсы, профессиональное обучение, возможности признания квалификации и другие меры содействия занятости.

Работать с сервисом помогает ИИ-помощник. В диалоговом формате он помогает заполнить резюме, подобрать вакансии и определить, какие услуги могут подойти человеку. При поиске учитываются предложения не только по месту проживания, но и в соседних регионах, а также вакансии с возможностью переезда.

Уведомления о запуске новой цифровой службы занятости направлены примерно 39 тыс. жителей Павлодарской области.

«Цифровая служба занятости должна стать персональным помощником человека на рынке труда. Система анализирует его опыт, образование и навыки, после чего предлагает подходящие вакансии, обучение или другие меры поддержки. В перспективе гражданину не придется самостоятельно искать разные услуги на нескольких ресурсах – они будут объединены в один цифровой маршрут», – подчеркнул Николай Брюханов.

Цифровизация постепенно объединяет услуги в сфере занятости в единую экосистему. Человеку не нужно отдельно искать, куда обратиться за вакансией, обучением, выплатой или мерой государственной поддержки. Начать можно с портала Enbek.kz, после чего система предложит доступные возможности с учетом конкретной жизненной ситуации.