От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет

С 2019 по 2026 год казахстанские спортсмены добились ряда исторических результатов в зимних, летних, паралимпийских и национальных видах спорта. В зимних дисциплинах одним из первых знаковых событий стало выступление Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира 2019 года — она вошла в историю женского фигурного катания благодаря исполнению четверного прыжка. В 2025 году Казахстан впервые завоевал золото зимних Азиатских игр во фристайле и шорт-треке.

В 2026 году Михаил Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом Казахстана по фигурному катанию. Ербол Хамитов завоевал две медали Паралимпийских игр — золото в парабиатлоне и бронзу в лыжных гонках, а Кристина Шумекова выиграла пять золотых медалей на одном юниорском чемпионате мира по конькобежному спорту. В летних олимпийских видах спорта Казахстан также установил несколько национальных достижений.

В 2019 году сборная по боксу завоевала шесть медалей чемпионата мира и заняла третье место в командном зачете. В том же году мужская сборная по стрельбе из лука впервые получила командную олимпийскую квоту, а казахстанские пловцы установили три национальных рекорда и завоевали олимпийскую лицензию. В 2021 году сборная Казахстана по футзалу впервые вышла в полуфинал чемпионата мира.

В 2022 году Елена Рыбакина выиграла Уимблдон — первый для Казахстана титул турнира Большого шлема. В 2023 году Ризабек Айтмухан стал первым казахстанским чемпионом мира по вольной борьбе среди мужчин, а в 2024 году Елдос Сметов завоевал первое для Казахстана олимпийское золото в дзюдо. В 2025 году Айдос Султангали вернул Казахстану золото чемпионата мира по греко-римской борьбе спустя 26 лет. В 2026 году мужская сборная Казахстана по шпаге впервые стала чемпионом мира в командных соревнованиях, а команда по настольному теннису впервые вышла в 1/8 финала командного чемпионата мира.

Отдельные результаты были достигнуты в паралимпийском спорте. На Паралимпиаде в Токио Казахстан завоевал пять медалей, а Давид Дегтярев стал чемпионом. На Азиатских Пара играх 2023 года казахстанская сборная выиграла 41 медаль и установила семь рекордов. На Паралимпиаде в Париже в 2024 году Казахстан завоевал девять медалей — это лучший результат страны по количеству наград на летних Паралимпийских играх. Еркин Габбасов принес стране первую паралимпийскую медаль в парапулевой стрельбе. В сезоне 2024/2025 Ербол Хамитов стал первым казахстанцем, выигравшим Хрустальный глобус в парабиатлоне, а в 2026 году он завоевал первое для Казахстана паралимпийское золото в этом виде спорта.

В национальных видах спорта Казахстан также добился крупных успехов. В 2019 году на домашнем чемпионате мира по қазақ күресі спортсмены завоевали три золотые медали. В 2024 году Астана приняла V Всемирные игры кочевников, в которых участвовали около 2700 спортсменов из 89 стран. Казахстан занял первое место в общекомандном зачете, выиграв 43 золотые, 32 серебряные и 37 бронзовых медалей.

В 2025 году Казахстан выиграл все три дисциплины первого чемпионата мира по теңге ілу. В 2026 году сборная страны стала чемпионом мира по көкпар в Туркестане. На VI Всемирных играх кочевников казахстанцы завоевали по четыре золота в аударыспақ и бәйге, четыре золотые медали в тоғызқұмалақ и три золота в национальных стрелковых дисциплинах.

На чемпионате мира по қазақ күресі в Баку Казахстан взял три золотые медали уже в первый день соревнований. Таким образом, за 2019–2026 годы казахстанские спортсмены установили новые достижения сразу в нескольких направлениях — от олимпийских и паралимпийских дисциплин до национальных видов спорта.