В первом полугодии 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства в Казахстане увеличился на 3,7% и достиг 1,8 трлн тенге, сообщили в Министерстве сельского хозяйства в ответ на официальный запрос BAQ.KZ.

Рост обеспечен увеличением объемов в животноводстве на 3,2% (1,66 трлн тенге) и в растениеводстве на 14,5% (105,1 млрд тенге).

Диверсификация посевов и господдержка

Общая посевная площадь составила 23,7 млн га. За два года площади пшеницы сократились на 750 тыс. га, при этом увеличены посевы масличных культур на 500 тыс. га и кормовых — на 120 тыс. га. Аграрии внесли 1,5 млн тонн минеральных удобрений — на 500 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Для поддержки отрасли объем льготного финансирования посевных работ в этом году увеличен до 700 млрд тенге под 5% годовых. На льготный лизинг сельхозтехники отечественного производства выделено 250 млрд тенге, что позволит существенно обновить парк техники.

Хорошее состояние посевов и рост в животноводстве

По данным министерства, 98,8% посевов зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Численность поголовья КРС выросла на 8,3% (8,8 млн голов), лошадей — на 4,7% (4,7 млн голов), верблюдов — на 4,5% (301,2 тыс. голов), птицы — на 2,7% (47,7 млн голов).

Производство мяса в убойном весе увеличилось на 1,5% и составило 530 тыс. тонн, молока — на 7% (1,85 млн тонн).

Рекордный рост производства продуктов питания

За 6 месяцев объем производства продуктов питания вырос на 10% и составил 1,8 трлн тенге. Особенно заметен рост в производстве сахара (в 1,9 раза), мясных консервов (+25,4%), растительного масла (+20,3%), колбасных изделий (+10,8%), сливочного масла (+10,4%) и кисломолочной продукции (+4,7%).