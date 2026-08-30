От Сарыарки до мировых рынков: История казахстанского угля в лицах

История казахстанского угля началась задолго до появления крупных шахт, железных дорог и промышленных городов. Еще в XIX веке в бескрайних степях Сарыарки люди замечали черные камни, способные гореть. Тогда никто не мог предположить, что эти находки спустя столетия станут основой энергетики целой страны, дадут жизнь крупным промышленным центрам и выведут Казахстан на мировой угольный рынок. Подробнее в материале BAQ.KZ.

Сегодня Казахстан располагает около 33,6 млрд тонн запасов угля, а угольная промышленность остается одной из базовых отраслей топливно-энергетического комплекса. В 2025 году в стране было добыто около 115,9 млн тонн угля, из которых примерно 30 млн тонн отправлено на экспорт.

Но за этими миллионами тонн стоят не только цифры. За ними — имена первооткрывателей, геологов, шахтеров, инженеров и предпринимателей, которые на разных этапах превращали природные богатства степи в промышленный ресурс.

Первый уголь Сарыарки

Точкой отсчета истории Карагандинского угольного бассейна считается 1833 год. Именно тогда молодой пастух Аппак Байжанов обнаружил куски каменного угля в урочище Караганды-Басы.

По официальным историческим материалам, уголь был найден в одной из нор сурка. Для местных жителей это открытие первоначально не стало началом масштабной промышленности: черные камни использовались в основном как топливо в быту. Лишь спустя десятилетия появились первые попытки систематического освоения месторождения.

В 1854 году была проведена первая разведка Карагандинского месторождения, подтвердившая его пригодность для эксплуатации. А с 1856 года здесь началась добыча угля.

Таким образом, между первым открытием Байжанова и началом промышленного освоения прошло более двух десятилетий.

Это был период, когда уголь Караганды постепенно переставал быть местной диковинкой и становился промышленным сырьем. Его начали использовать, в частности, для металлургических процессов на предприятиях Центрального Казахстана.

От купеческих шахт к промышленному бассейну

Во второй половине XIX века Карагандинский уголь привлекал внимание предпринимателей. Месторождение переходило из рук в руки, постепенно увеличивались объемы добычи и геологического изучения.

Однако настоящий промышленный рывок произошел уже в XX веке. После революции угольные предприятия были национализированы. В 1920 году в Караганду была направлена геологическая группа под руководством ученого Александра Гапеева. Именно его исследования стали важнейшей частью нового этапа изучения Карагандинского бассейна.

Гапеев и другие специалисты фактически доказали, что речь идет не просто о локальном месторождении, а об огромной угольной базе, способной сыграть стратегическую роль в индустриализации.

В 1930-е годы Караганда стала одним из крупнейших центров угледобычи. В 1931 году сюда прибыли шахтеры и оборудование из Донбасса. Началось масштабное строительство шахт, железнодорожной инфраструктуры и самого города.

В этот период уголь стал уже не просто природным ресурсом — он начал формировать целый регион.

Люди, построившие угольную Караганду

История Карагандинского бассейна — это история не только геологов, но и тысяч шахтеров. Среди известных имен отрасли — Тусуп Кузембаев, один из легендарных казахстанских шахтеров, а также ученые и инженеры, работавшие над развитием технологии добычи.

Особое место занимает Александр Сагинов — ученый, инженер и организатор горного образования, внесший большой вклад в подготовку кадров для угольной промышленности Казахстана. Среди специалистов, связанных с развитием отрасли, также упоминается создатель первого горного комбайна Сергей Макаров.

Для самой отрасли это было принципиально важно: развитие шахт требовало уже не только физического труда, но и собственной школы горного дела.

В 1936 году при тресте «Карагандауголь» появился проектный орган, занимавшийся проектированием шахт и их реконструкцией. Позднее на его базе сформировалась система специализированного проектирования угольных предприятий.

Экибастуз: второе угольное сердце

Если Караганда стала главным символом угольной Сарыарки, то второй гигант отрасли сформировался в Павлодарской области.

История Экибастуза также связана с именем казахского рудознатца Касыма Пшембаева. В конце XIX века он участвовал в поисках угля в районе соленого озера. Название Экибастуз связывают с обозначением места двумя глыбами соли — отсюда распространенное толкование «екі бас тұз», то есть «две головы соли».

В 1895 году предприниматель Артемий Деров совместно с Пшембаевым начал новые разведочные работы. Был заложен разведочный шурф глубиной 6,4 метра, а в том же году появились три разведочные шахты — Владимирская, Мариновская и Ольговская.

Экибастузское месторождение оказалось настолько масштабным, что в дальнейшем стало одной из крупнейших открытых угольных баз СССР, а затем и независимого Казахстана.

Уголь становится основой индустрии

В советский период угольная отрасль Казахстана получила совершенно иной масштаб.

Карагандинский уголь прежде всего имел значение для металлургии и энергетики. Экибастузский — благодаря огромным запасам и особенностям залегания — стал основой крупномасштабной открытой добычи.

В Казахстане начали формироваться целые города, существование которых было непосредственно связано с угольной промышленностью: Караганда, Шахтинск, Сарань, Абай, Экибастуз.

Уголь определял не только работу шахт и разрезов. Он обеспечивал электростанции топливом, поддерживал металлургию, железнодорожный транспорт, коммунальную инфраструктуру.

Именно поэтому угольная промышленность стала одной из основ индустриального развития Казахстана.

После независимости: тяжелая перестройка

Распад СССР стал серьезным испытанием для казахстанской угольной промышленности.

Если в 1990 году в Казахстане добывалось около 131,6 млн тонн угля, то к 1995 году объем снизился до 83,3 млн тонн, а в 2000 году — до 74,9 млн тонн.

Причины были очевидны: разрушение единого экономического пространства СССР, падение промышленного производства, изменение энергетического рынка и сокращение спроса. Но отрасль постепенно адаптировалась к новым условиям. Уже в 2000-е годы добыча снова начала расти. В 2010 году Казахстан добыл около 106,6 млн тонн угля, а в 2020 году — около 109,2 млн тонн.

Одновременно возрастала роль экспорта. Если в 2000 году Казахстан экспортировал около 25,2 млн тонн угля, то в 2010 году — уже около 32,6 млн тонн. В последующие годы экспорт в основном колебался в диапазоне примерно 23–30 млн тонн.

От советских шахт к международному рынку

Сегодня казахстанский уголь продается не только внутри страны. По данным правительства, основными направлениями экспорта являются Россия, Польша, Узбекистан, Турция, Индия, Малайзия и другие страны.

При этом география поставок постепенно меняется. Исторически ключевым направлением была Россия — прежде всего благодаря общей границе и развитой железнодорожной инфраструктуре. Однако Казахстан стремится расширять присутствие на других рынках.

В частности, данные Всемирного банка по торговле показывают поставки казахстанского каменного угля в 2024 году в Польшу, Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Китай, Латвию, Турцию, Италию, Индию, Марокко и другие страны.

Это особенно важно с учетом географии Казахстана: страна не имеет выхода к мировому океану, поэтому экспорт угля напрямую зависит от железнодорожных маршрутов и возможностей транзита через соседние государства.

Сегодня: 115,9 млн тонн

Современная угольная промышленность Казахстана — это уже не та отрасль, которая существовала сто лет назад. По итогам 2025 года в стране добыто около 115,9 млн тонн угля, что на 7% больше, чем годом ранее. Из этого объема 85,9 млн тонн пришлось на внутреннее потребление и коммунально-бытовые нужды, а экспорт составил около 30 млн тонн.

Основные центры добычи по-прежнему расположены в северной и центральной частях страны. Более 90% запасов угля сосредоточено именно здесь. К крупнейшим бассейнам относятся Карагандинский, Экибастузский и Майкубенский, а также ряд крупных месторождений, включая Каражыринское.

Среди крупнейших действующих производителей — предприятия Экибастузского и Карагандинского бассейнов. Например, по данным инвестиционного портала Казахстана, производственная мощность «Богатырь Аксес Комир» составляет около 42,9 млн тонн, ЕЭК — 18,5 млн тонн, «Шубарколь Комир» — 13,8 млн тонн, Kazakhmys Coal — 9,1 млн тонн.

Казахстан и мировая угольная карта

По международным оценкам, Казахстан входит в группу крупнейших стран мира по запасам, добыче и экспорту угля. При этом его доля в мировых объемах значительно меньше, чем у лидеров — Китая, Индонезии, Индии, Австралии и России.

Мировой рынок при этом меняется. По данным Международного энергетического агентства, в 2024 году Индонезия экспортировала около 555 млн тонн, Австралия — 363 млн тонн, Россия — 198 млн тонн. Вместе эти три страны обеспечивали почти три четверти мирового экспорта угля.

На этом фоне Казахстан нельзя ставить в один ряд по масштабам экспорта с Индонезией или Австралией. Но для страны его объемы остаются стратегически значимыми.

Более того, Казахстан располагает преимуществом, которое невозможно быстро воспроизвести: огромной ресурсной базой, сложившейся инфраструктурой и многолетней школой угледобычи.

Новая реальность для старой отрасли

Сегодня перед угольной промышленностью стоит принципиально новая задача.

Уголь остается основой значительной части энергетики Казахстана, однако мировой энергетический рынок постепенно меняется. Развитие возобновляемой энергетики, ужесточение экологических требований и стремление многих государств снижать выбросы создают долгосрочные риски для традиционного угольного экспорта.

Мировая торговля углем уже демонстрирует признаки замедления. По оценкам IEA, объем мировой торговли углем в 2025 году должен был сократиться примерно на 5%, до 1,468 млрд тонн.

Для Казахстана это означает необходимость одновременно сохранять энергетическую безопасность и искать новые рынки, повышать эффективность добычи и логистики, а также развивать более глубокую переработку сырья.

При этом правительство рассматривает уголь как стратегический ресурс. В 2026 году власти сообщили о планах привлечения до 500 млрд тенге инвестиций в угольную отрасль и развития добычи.

От одного пастуха — к целой индустрии

Если оглянуться на историю казахстанского угля, ее можно представить как цепочку человеческих имен. Аппак Байжанов — человек, который первым заметил черный камень в степи. Александр Гапеев — ученый, доказавший масштаб угольных богатств Караганды. Касым Пшембаев — рудознатец, связанный с открытием и разведкой Экибастузского угольного богатства. Шахтеры Караганды и Экибастуза — поколения людей, которые превратили залежи угля в промышленность.

Инженеры, геологи и проектировщики — специалисты, построившие систему, способную ежегодно добывать более ста миллионов тонн топлива.

А сегодня к этой истории добавляются уже новые имена — предприниматели, инженеры, логисты и специалисты, которые должны решить гораздо более сложную задачу: сохранить конкурентоспособность отрасли в мире, где энергетика постепенно меняется.

Путь от найденного в 1833 году куска угля до 115,9 млн тонн годовой добычи занял почти два столетия. За это время уголь превратился из неизвестного черного камня в один из стратегических ресурсов Казахстана.

И хотя мировая энергетика вступает в новую эпоху, история казахстанского угля еще не закончена. Сегодня перед отраслью стоит уже не вопрос, есть ли в казахстанской земле уголь. Это доказано давно.