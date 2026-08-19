От Сатпаева до Алипa: назван состав Казахстана на матчи Лиги наций

В расширенный список сборной вошел 41 футболист:

Вратари: Темирлан Анарбеков («Кайрат»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Александр Заруцкий («Актобе»), Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Стас Покатилов («Сабах», Азербайджан).

Защитники: Нуралы Алип («Зенит», Россия), Алибек Касым, Ян Вороговский (оба – «Астана»), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба – «Ордабасы»), Темирлан Ерланов, Талгат Кусяпов (оба – «Актобе»), Александр Широбоков, Дамир Касабулат, Александр Мрынский, Еркин Тапалов (все – «Кайрат»), Сагадат Турсынбай («Женис»), Владислав Васильев («Окжетпес»), Наурызбек Жагоров («Тобыл»), Саги Совет («Кайсар»), Арсен Аширбек («Елимай»).

Полузащитники: Бауыржан Исламхан, Станислав Басманов (оба – «Астана»), Рамазан Оразов, Алмас Тулюбай (оба – «Елимай»), Георгий Жуков («Актобе»), Исламбек Куат («Женис»), Жасулан Амир, Эльхан Астанов, Абинур Нурымбет (все – «Ордабасы»).

Нападающие: Дастан Сатпаев («Бернли», Англия), Ислам Чесноков («Крылья Советов», Россия), Исмаил Бекболат, Азамат Туякбаев (оба – «Кайрат»), Акмаль Бахтияров («Елимай»), Артур Шушеначев («Актобе»), Рамазан Каримов («Астана»), Оралхан Омиртаев («Окжетпес»), Максим Самородов, Галымжан Кенжебек (оба – «Ахмат», Россия).

Напомним, что 26 сентября национальная сборная Казахстана проведет выездной матч Лиги наций УЕФА против Фарерских островов. 29 сентября команда сыграет со Словакией также на выезде, 2 октября примет Молдову, а 6 октября дома встретится с Фарерскими островами.