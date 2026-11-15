От секретной операции до мирового признания: история казахстанского тенге

15 ноября Казахстан отмечает День национальной валюты. За 33 года тенге прошёл путь от первых банкнот, напечатанных за рубежом, до международных наград за дизайн и защитные технологии. Как появилась национальная валюта и почему казахстанские купюры неоднократно признавали лучшими в мире – в материале BAQ.KZ.

Как появился казахстанский тенге

История национальной валюты началась 15 ноября 1993 года. Именно в этот день Казахстан ввёл в обращение собственные деньги, заменив советские и российские рубли.

Подготовка к введению тенге проходила в условиях строгой секретности. У молодой республики ещё не было собственной производственной базы для выпуска банкнот, поэтому их изготовление доверили зарубежным предприятиям.

Над дизайном первых купюр работали казахстанские художники. Банкноты печатали в Великобритании, а монеты изготавливали в Германии.

На первых тенге появились портреты выдающихся исторических личностей, среди которых аль-Фараби, Абай Кунанбаев, Абылай хан и другие.

Особого внимания заслуживает история доставки национальной валюты. Первые партии бумажных тенге перевозили в Казахстан четырьмя самолётами Ил-76. В условиях секретности груз, по воспоминаниям участников тех событий, оформляли как оборудование для строящейся резиденции.

При этом качество первых казахстанских банкнот получило признание ещё на этапе их производства. Британская компания, занимавшаяся печатью тенге, была удостоена награды за экспортную продукцию.

Три мировые победы подряд

Со временем казахстанский тенге получил признание и на международном уровне.

Банкноты Казахстана три года подряд становились победителями конкурса «Банкнота года», проводимого Международным банкнотным обществом (IBNS).

В 2011 году лучшей признали купюру номиналом 10 тысяч тенге. В 2012 году победу одержала банкнота в 5 тысяч тенге, а в 2013-м – тысяча тенге с изображением памятника Культегину.

При оценке учитывались художественное оформление, качество исполнения и защитные элементы банкнот.

Международное признание казахстанской валюты продолжилось и в последующие годы. В частности, банкноты нового дизайна получали награды на профессиональных конкурсах High Security Printing, где оцениваются технологии защиты и оформление денежных знаков.

Как изменился тенге за 33 года

За более чем три десятилетия национальная валюта Казахстана заметно преобразилась.

Если на первых купюрах основное место занимали портреты исторических личностей, то в последующих сериях появились архитектурные памятники, государственные символы и элементы культурного наследия страны.

Сегодня Национальный банк Казахстана поэтапно вводит банкноты новой серии «Сакский стиль». В основу их оформления легли орнаменты и образы древних кочевников, отражающие историческое наследие страны.

Одновременно развивается и цифровое направление. Казахстан работает над внедрением цифрового тенге – новой формы национальной валюты, которая должна дополнить наличные и безналичные деньги.

Сегодня национальная валюта остаётся одним из ключевых символов экономической независимости Казахстана.