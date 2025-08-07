В Генеральной прокуратуре Казахстана состоялось межведомственное совещание, посвящённое противодействию наркомании и наркобизнесу. В нём приняли участие представители Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел и Агентства по финансовому мониторингу, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, за семь месяцев 2025 года в стране выявлено на 16% больше фактов сбыта наркотиков - с 1 407 до 1 637. Успехи объясняют мерами, принятыми в рамках исполнения поручений Президента, а также активизацией работы правоохранительных и специальных органов.

От села до мегаполисов

Борьба с наркобизнесом ведётся по всей стране — от крупных городов до сельской местности. Так, в селе Нура Алматинской области ликвидирована подпольная нарколаборатория. Изъято 8 тонн прекурсоров и более 100 кг синтетических наркотиков. А в Павлодаре раскрыли квартиру с высоким энергопотреблением: местный житель выращивал каннабис и сбывал его через интернет.

Всего в 2025 году уничтожено 21 нарколаборатория, пресечена деятельность 16 преступных группировок, включая две транснациональные. Трое иностранных граждан задержаны за организацию подпольного производства наркотиков.

Война с уличной рекламой и цифровыми активами

Благодаря помощи активных граждан уничтожено более 35 тысяч граффити с рекламой наркотиков. По горячим следам задержаны 22 так называемых "наркорекламщика".

Кроме того, Генпрокуратура совместно с финразведкой выявила 22 тысячи криптокошельков, использовавшихся для незаконных операций. Заморожены цифровые активы на сумму 18 млн долларов. Общая стоимость арестованного имущества по наркоделам достигла 10 млрд тенге, из них свыше 9 млрд — в рамках дел спецпрокуроров.

Межведомственные группы и новые подходы

Согласно меморандуму МВД и АФМ, в стране созданы 50 межведомственных следственно-оперативных групп, куда вошли наиболее опытные сотрудники. Особый акцент в работе делается на выявлении всей цепочки организации наркобизнеса, от закладчиков до организаторов наркомагазинов.

По итогам совещания даны конкретные поручения - усилить выявление нарколабораторий, разобщение преступных групп, а также финансовые расследования для установления бенефициаров преступного бизнеса.

Генеральная прокуратура заявила, что продолжит системную и координирующую работу по пресечению наркоугрозы в стране.