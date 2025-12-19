Уходящий 2025 год стал для казахстанского телевидения этапом качественного укрепления контента. В уходящем году лучшие проекты казахстанского телевидения были сосредоточены на темах, которые сегодня особенно востребованы у зрителей, – социальной ответственности, спорте, культуре, истории и ценностях, формируя осознанный запрос аудитории на содержательный и значимый контент.

В обзор BAQ.KZ вошли рейтинговые телевизионные проекты казахстанского телевидения за 2025 год, представленные и отобранные самими телеканалами. В течение года именно эти сериалы, документальные фильмы, шоу и информационные программы стали ключевыми проектами эфирной сетки, определили содержательную повестку и задали стандарты качества телевизионного контента.

Одним из самых заметных сериалов года стал "Ауыл бапкері" телеканала "Астана". Проект рассказывает историю тренера Самата, который после конфликта с судьёй вынужден вернуться в родной аул и отбывать общественные работы, создавая футбольную команду из трудных подростков. Сериал последовательно поднимает темы зависимости детей от гаджетов, неблагополучных семей, дефицита авторитетов и воспитания через спорт. При этом акцент сделан не на победах, а на внутренних изменениях героев — ответственности, дружбе и вере в будущее.

Значимость сериала заключается в популяризации здорового образа жизни и спорта как инструмента социальной адаптации и воспитания молодёжи.

К международной повестке обратился документальный фильм "Новая реальность" телеканала Atameken Business, приуроченный к 80-летию ООН.

В течение полугода съёмочная группа работала в Казахстане, США, ОАЭ и Франции, записав интервью, в том числе с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Авторы Канат Сахариянов и Руслан Идрисов выстроили фильм как размышление о разделённом мире и роли международных институтов. Отдельный акцент сделан на позиции Казахстана как государства, последовательно придерживающегося принципов миротворчества. Проект стал одним из наиболее масштабных документальных высказываний года.

Крупнейшим культурным событием года стал вокальный конкурс "Silk Way Star" 2025 на телеканале Jibek Joly. Первый масштабный азиатский конкурс прошёл в Астане и собрал артистов из 12 стран. Победу одержала певица Мишель Джозеф из Монголии, получившая гран-при из рук Димаша Кудайбергена. Финал конкурса транслировался в 43 странах, что существенно укрепило имидж Казахстана как культурного хаба Евразии. Проект стал новым культурным брендом и важным элементом культурной дипломатии.

Социальный акцент в развлекательном сегменте задал реалити-проект "Ең Мықты", реализованный полностью на казахском языке. Восемь эпизодов проекта посвящены соревнованиям 20 представителей рабочих профессий из разных регионов страны. Участники проходят физические и психологические испытания, борясь за главный приз — квартиру в столице. Проект меняет общественное восприятие рабочих профессий, подчёркивая ценность характера, выносливости и внутренней силы.

Проект снимался в Алматинской области, на берегу Қапчагайского водохранилища.

Музыкально-познавательный проект "Қосалқа" на Abai TV стал важным вкладом в популяризацию казахского искусства кюй. Программа посвящена глубокому анализу кюй школ, их истории, трансформации и особенностям исполнения на оркестровых и современных инструментах. Цель проекта — формирование новой школы кюйши и знакомство зрителей с новыми именами в традиционной музыке.

Для детской аудитории в 2025 году значимым проектом стал мультсериал "Киберқауіпсіздік" телеканала Balapan. Проект простым языком объясняет детям правила безопасного поведения в интернете, использование социальных сетей и защиту персональных данных от кибермошенников. Мультсериал отвечает на актуальный общественный запрос, связанный с цифровой грамотностью подрастающего поколения.

Спортивным событием года стала трансляция матча "Қайрат" – "Реал" на телеканале Qazsport, прошедшего 30 сентября в рамках второго тура Лиги чемпионов УЕФА.

Эфир стал одним из самых рейтинговых спортивных показов года и подтвердил устойчивый интерес казахстанской аудитории к международному футболу.

В сегменте исторического и культурного кино телеканал "Qazaqstan" представил двухсерийную драму "Естай мен Қорлан", посвящённую истории создания песни "Құсни-Қорлан" народного композитора Естая Беркимбайулы.

Съёмки проходили в Экибастузском регионе и на озере Маралды, а костюмы и быт начала XX века были воссозданы с исторической точностью. Проект получил высокую оценку за визуальное качество и уважительное отношение к национальному наследию.

Документальный фильм "Құралайдың салқыны" того же телеканала стал заметным экологическим проектом года.

Фильм посвящён сайгакам и уникальному природному явлению казахской степи, поднимая вопросы экологии, сохранения биоразнообразия и развития экотуризма.

В жанре остросюжетной драмы сильный резонанс вызвал сериал "ТОР" на 31 канале. Проект раскрывает механизмы радикализации подростков через личную историю семьи офицера, узнавшего среди задержанных террористов собственного сына. Финал с документальными кадрами из детской колонии усилил социальный эффект сериала.

Информационное вещание в 2025 году уверенно удерживали Новости КТК, оставаясь флагманом прайм-тайма с развитой региональной сетью корреспондентов.

Информационно-аналитическая программа "Түйін" на 24KZ предложила зрителям глубокий разбор общественно-политической повестки с участием первых руководителей центральных госорганов.

В сегменте документального кино особое место заняли проекты телеканала "Хабар" — "Шоқанның мәңгі мекені" и "Міржақып".

Фильмы посвящены жизни, деятельности и наследию выдающихся казахских деятелей –учёного и путешественника Шокана Уалиханова и поэта, общественного деятеля Миржакипа Дулатулы. Проекты раскрывают их вклад в этнографию, географию, литературу, образование и формирование национального самосознания, показывая ключевые этапы биографии, включая экспедиции, общественную деятельность и исторические испытания.

Интеллектуально-развлекательный формат в 2025 году был представлен программой "Doda" телеканала "Алматы".

Проект строится как интеллектуальное соревнование между представителями разных возрастных групп и продвигает идею единства через знания, культуру и уважение к духовному наследию. Передача сочетает элементы викторины, дискуссии и культурного диалога, формируя интерес к национальным ценностям и историческому наследию.

Цель проекта — развитие творческого потенциала зрителей и популяризация культурного и духовного наследия. Отдельные туры, включая "Мен қазақпын", способствуют росту интереса к казахским традициям и укреплению национальной идентичности, делая программу востребованной у семейной аудитории.

Возвращение новостей на 7 канале стало одним из важных событий года: итоговые выпуски уверенно вошли в топ-5 новостных программ страны.

Информационный выпуск "БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР" на Первом канале Евразия подтвердил лидерство по данным K Research CA, показав высокие рейтинги как в городах, так и в регионах.

Завершает обзор развлекательно-образовательное шоу "Жаңа казахи" телеканала НТК, в котором звёздные гости в игровом формате изучают казахский язык. Проект стал важным инструментом популяризации государственного языка, доказывая, что говорить на казахском может каждый.

В целом телепроекты 2025 года показали, что казахстанское телевидение уверенно смещается в сторону содержательного и социально значимого контента. В центре внимания остаются темы воспитания, культуры, истории, языка, экологии и общественной ответственности, а также качественные информационные и аналитические форматы, формирующие ежедневную повестку. Представленные телеканалами проекты отражают устойчивый запрос аудитории на осмысленное телевидение и задают ориентиры для дальнейшего развития отрасли.