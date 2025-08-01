В июле 2025 года Пограничная служба КНБ Казахстана задержала 4 725 нарушителей, из них более 4 100 — иностранцы, передает BAQ.KZ.

Всего было предотвращено свыше 1 400 попыток незаконного пересечения границы.

Среди изъятого — оружие и боеприпасы (60 случаев), более полутонны религиозной литературы, 35 тонн незаконно перемещаемого топлива, а также товаров на сумму 4,2 млрд тенге и валюты на 1,7 млрд.

На Каспии пресечено 51 дело о браконьерстве: изъято 14 лодок и 20 км сетей. Предотвращённый ущерб оценён в 116 млн тенге.

Ограничений на границе в июле не вводилось, однако с 4 августа начнутся временные ограничения на пункте пропуска "Сырым" из-за реконструкции — пропуск останется только для грузового транспорта.

Погранслужба призывает заранее планировать маршруты.