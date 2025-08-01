От сетей до валюты: Пограничники КНБ пресекли сотни преступлений
Тысячи нарушителей, тонны контрабанды и миллиарды тенге.
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В июле 2025 года Пограничная служба КНБ Казахстана задержала 4 725 нарушителей, из них более 4 100 — иностранцы, передает BAQ.KZ.
Всего было предотвращено свыше 1 400 попыток незаконного пересечения границы.
Среди изъятого — оружие и боеприпасы (60 случаев), более полутонны религиозной литературы, 35 тонн незаконно перемещаемого топлива, а также товаров на сумму 4,2 млрд тенге и валюты на 1,7 млрд.
На Каспии пресечено 51 дело о браконьерстве: изъято 14 лодок и 20 км сетей. Предотвращённый ущерб оценён в 116 млн тенге.
Ограничений на границе в июле не вводилось, однако с 4 августа начнутся временные ограничения на пункте пропуска "Сырым" из-за реконструкции — пропуск останется только для грузового транспорта.
Погранслужба призывает заранее планировать маршруты.
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