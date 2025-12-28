Зимний туристический сезон в Бурабае в этом году стартовал в обновлённом формате. Организаторы делают акцент не столько на праздничной атрибутике, сколько на развитии инфраструктуры, навигации и событийного туризма - направлениях, которые позволяют курортной зоне привлекать гостей вне традиционного летнего сезона, передаёт BAQ.KZ.

В рамках подготовки к зиме реализован ряд проектов, направленных на повышение доступности туристической информации. В Астане начали работу информационные островки курорта Бурабай - в одном из крупных ТРЦ столицы и в международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева. Такой формат, по оценке организаторов, позволяет работать как с внутренним, так и с въездным туризмом, помогая гостям заранее выстраивать маршрут и понимать инфраструктурные возможности курорта.

Дополнительный элемент туристической навигации появился и на месте прибытия гостей. На железнодорожном вокзале города Щучинск открыт визит-центр курорта Бурабай, где туристы могут получить информацию о транспортных маршрутах, трансфере и логистике внутри курортной зоны. Это решение направлено на снижение так называемого "порогового барьера" для путешественников, которые впервые приезжают в регион.

Ещё одним элементом зимнего сезона стало брендирование вагона поезда маршрута "Астана - Кокшетау". Проект рассматривается как часть комплексной работы по формированию устойчивого туристического образа Бурабая и продвижению курорта как круглогодичного направления.

Ключевым элементом зимнего туризма остаётся развитие локаций и событийной составляющей. В этом сезоне для гостей определены несколько основных площадок, включая территорию у скалы "Жұмбақтас", визит-центр курорта, центральную площадь посёлка Бурабай и "Казахстанскую Лапландию". На этих площадках организованы катки, зоны активного отдыха и семейные пространства, что позволяет формировать разнообразные сценарии пребывания туристов.

Отдельно туристы отмечают постепенные изменения в организации зимнего отдыха. По словам одного из гостей Акылбека Рашитова, который посещает Бурабай не первый год, курорт с каждым сезоном становится более удобным и продуманным.

"Мы приезжаем с семьёй сюда зимой регулярно, и заметно, что инфраструктура и сервис улучшаются из года в год. Появляется больше организованных пространств, активностей, понятнее становится навигация. В этом году отдых ощущается более комфортным", — отметил турист.

Событийная программа сезона в этом году включает спортивные и массовые мероприятия - новогоднюю лыжную гонку, забег "Burabay Ice", фестиваль зимней рыбалки. Подобные форматы, по мнению специалистов туристической отрасли, играют важную роль в развитии событийного туризма и увеличении продолжительности пребывания гостей на курорте.

Организаторы и координаторы зимнего сезона в этом году также делают ставку на развитие группового и корпоративного туризма. Запуск пакетных форматов для организованных групп рассматривается как один из инструментов повышения загрузки туристических объектов в зимний период.

В этом контексте зимний сезон рассматривается не только как часть праздничного календаря, но и как элемент экономического развития региона. Расширение туристических форматов в низкий сезон позволяет равномернее распределять поток посетителей и повышать эффективность курортной инфраструктуры.