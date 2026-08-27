От школ до соцсетей: Балаева рассказала, какие изменения ждут казахстанцев

В Казахстане меняются подходы к школьному образованию, подготовке педагогов, социальной поддержке и защите детей в цифровой среде. О ключевых изменениях заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева рассказала в интервью газете «Казахстанская правда», передает BAQ.KZ.

Одним из главных направлений она назвала повышение качества школьного образования. Если в последние годы государство активно решало проблему дефицита ученических мест и строило новые школы, то теперь внимание смещается на содержание обучения.

«Сейчас вопрос смещается внутрь самой школы: чему учат ребенка, соответствует ли программа его возрасту, насколько качественный у него учебник, и кто завтра придет к нему в класс в качестве педагога», – отметила Балаева.

В начальных классах уже пересмотрены 244 учебные цели по математике. В том числе из программ исключаются темы, не соответствующие возрасту детей. Для первоклассников вводится адаптационный период, обновляется содержание языковых дисциплин, увеличивается время на «Әліппе» и «Ана тілі».

Меняется и система подготовки будущих учителей. В 51 университете актуализированы образовательные программы, а в течение двух лет планируется закрыть 105 программ с устаревшим содержанием. Со следующего года предполагается в пилотном режиме ввести двухэтапный отбор будущих педагогов: помимо ЕНТ, абитуриенты будут проходить устный экзамен.

Соцпомощь будут назначать с учетом положения семьи

Еще одно изменение касается системы социальной поддержки. С 1 января 2027 года при предоставлении ряда мер помощи будут учитывать доходы, имущество и общий уровень благополучия семьи.

При этом Балаева подчеркнула, что базовые гарантии государства сохранятся.

«Базовые социальные гарантии государства сохраняются. Но социальная система должна быть не только щедрой, но и справедливой», – заявила она.

Вместо 66 различных видов местной социальной помощи сформировано 13 единых мер. Цифровая карта семьи сейчас содержит сведения о 2,3 млн получателей.

Что изменится для детей в интернете

Отдельно вице-премьер остановилась на безопасности детей в цифровой среде.

В Курултай уже внесен пакет поправок по вопросам масс-медиа и онлайн-платформ. Среди предложений – запрет на регистрацию в социальных сетях детей младше 16 лет. На мессенджеры это ограничение распространяться не будет, а механизм подтверждения возраста предстоит определить отдельно.

«Речь не идет о том, чтобы ограничить сам интернет. Базовые нормы ответственности должны одинаково работать и в офлайн-, и в онлайн-среде», – подчеркнула Балаева.

По ее словам, свобода слова и ответственность не должны противопоставляться друг другу: с ростом возможностей распространения информации возрастает и ответственность за ее содержание.