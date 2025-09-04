От штрафов к тюрьме: сенатор требует карать блогеров за рекламу в соцсетях
Депутат требует ужесточить наказание блогеров.
Сенатор Геннадий Шиповских в своем депутатском запросе заявил о необходимости усилить меры против блогеров, распространяющих рекламу онлайн-казино и других сомнительных схем "легкого заработка" в социальных сетях, передает BAQ.KZ.
По его словам, такая деятельность наносит значительный ущерб обществу и приводит к росту игровой зависимости, семейным кризисам и теневому обороту финансов.
За последние два с половиной года в Казахстане закрыто 205 подпольных казино, к уголовной ответственности привлечено 224 человека. В 2025 году выявлено 34 блогера, рекламировавших онлайн-казино: 11 получили административные наказания, материалы по 23 случаям направлены в Министерство культуры и информации. Однако повторные штрафы не всегда останавливают нарушителей — доходы от такой рекламы многократно превышают взыскания.
Сенатор отметил, что фиктивные розыгрыши и сомнительные курсы стали одним из самых распространенных способов обмана в соцсетях
"Люди теряют и время, и деньги, а выигрывают лишь владельцы страниц, увеличивая свою аудиторию", - говорит Геннадий Шиповских.
В связи с этим депутат предлагает рассмотреть введение уголовной ответственности наряду с административными штрафами, внедрить систему мониторинга законности розыгрышей и гивов, а также отслеживать деятельность платежных организаций и рекламных агентств, способствующих распространению незаконной рекламы.
