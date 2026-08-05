От скорой помощи до обувной фабрики: где партии искали поддержку избирателей

Пока в столице обсуждают стратегии, в областях кипит своя, куда более приземленная жизнь с ветеринарными станциями, обувными фабриками и сортировкой мусора. Обзор того, где побывали кандидаты в депутаты Курултая и о чем говорили с людьми.

Партия «Әділет» выбрала тактику прямого диалога – со студентами, преподавателями, предпринимателями и представителями творческих индустрий. В костанайском селе Боровское кандидат Едил Хамза встретился с местными жителями и обсудил насущные для региона вопросы. В Западно-Казахстанской области встречи прошли с участием жителей, представителей бизнеса, творческой сферы, трудовых коллективов и молодежи. В ходе мероприятий рассматривались вопросы социально-экономического развития региона.

ОСДП обсудила вопросы раздельного сбора и переработки бытовых отходов, которые обычно звучат скромнее громких политических заявлений, но касаются буквально каждого двора. На презентации собрались экологи, представители ОСИ и горожане. Также кандидат в депутаты Курултая Анаргул Абенова встретилась с собственниками земельных паев. В ходе встречи обсуждались вопросы земельных отношений.

Партия «Байтақ» провела серию встреч с экологическими организациями и предприятиями в разных регионах, а также экспертные обсуждения с участием природоохранных специалистов. Судя по повестке, партия последовательно удерживает фокус на теме охраны окружающей среды.

Народная партия Казахстана вынесла на публичное мероприятие вопросы социальной политики. В Астане кандидаты Ляззат Актаева и Нуржан Биякаев отправились на городскую станцию скорой медицинской помощи, где говорили с врачами и фельдшерами о кадровом дефиците, условиях труда и организации экстренной помощи. В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности службы скорой помощи, кадрового обеспечения, условий труда медицинских работников и организации оказания экстренной медицинской помощи.

В Северо-Казахстанской области представители партии «Ауыл» во главе с председателем Кайратом Айтугановым встретились с коллективом областного управления ветеринарии. В рамках этой встречи обсуждались вопросы деятельности ветеринарной службы. Участники рассмотрели вопросы, связанные с деятельностью отрасли.

Демократическая партия «Ак жол» выбрала маршрут по производствам: в Таразе председатель партии Дания Еспаева посетила предприятие «ТаразКожОбувь» и пообщалась с рабочими прямо в цехах, а в Атырау кандидат Ермеккалий Юсупов побывал в логистическом центре ITC WEST. Встречи с трудовыми коллективами прошли также в Жамбылской, Атырауской, Улытауской областях, Костанае и Шымкенте. Представители партии также продолжили встречи с жителями и трудовыми коллективами в других регионах страны. Кроме того, кандидаты от «Ақ жол» прокомментировали высказывания представителей партии Respublica. Бывший депутат Мажилиса Меруерт Казбекова высказалась по поводу заявления экс-депутата Олжаса Куспекова о депутатских запросах.

Заместитель председателя партии «Respublica» Жанат Искаков встретился с представителями миссии международных наблюдателей СНГ. Стороны обсудили подготовку к избирательной кампании, деятельность предвыборного штаба, особенности проведения агитации, использование цифровых платформ, а также вопросы формирования партийного списка и отбора кандидатов. Представители миссии международных наблюдателей рассказали о принципах и методах своей работы. В Туркестане состоялся форум сторонников партии с участием руководства партии, кандидатов в депутаты Курултая и участников мероприятия. В ходе форума обсуждались вопросы, связанные с социально-экономической повесткой, законодательством и другими темами. Представители партии также ответили на вопросы участников. Также председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров прокомментировал заявления бывшего председателя Народной партии Казахстана Ермухамета Ертысбаева, отметив, что партия не будет вступать в дальнейшую публичную полемику.

Таким образом, партии разошлись по своим привычным маршрутам. Одни говорили об экологии и социальной сфере, другие искали диалог на производствах и в регионах. При этом параллельно сохраняется и второй сюжет кампании: взаимная критика, ответы на заявления оппонентов и попытки провести границы между собственными позициями.