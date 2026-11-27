Казахстан намерен одновременно укрепить позиции в производстве минеральных удобрений и освоении сложных запасов нефти. На кону – инвестиции в миллиарды долларов, новые технологии и возможность снизить зависимость от импорта. Один из проектов предполагает строительство крупного химического комплекса в Мангистауской области, другой – разработку нетрадиционных углеводородов в Карагандинском регионе.

Перспективы реализации этих инициатив обсудил первый заместитель Премьер-министра Нурлыбек Налибаев с руководством отечественных и зарубежных компаний.

Один из наиболее масштабных проектов – строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Мангистауской области. Его общая стоимость оценивается примерно в 1,6 млрд долларов. Вопросы реализации обсуждались с представителями китайской компании China Wuhuan Engineering и АО «КазАзот».

Производственные мощности будущего предприятия впечатляют: ежегодно здесь планируют выпускать 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры.

Для Казахстана это не просто очередное промышленное строительство. Запуск комплекса позволит увеличить обеспеченность отечественных аграриев минеральными удобрениями, сократить зависимость от импортных поставок и расширить экспортные возможности химической отрасли.

Важность развития собственного производства удобрений ранее подчеркивал и Глава государства на III форуме сельхозтоваропроизводителей. Тогда он отметил необходимость государственной поддержки подобных инициатив.

Другой крупный проект связан с ресурсами, которые еще предстоит научиться эффективно извлекать. Речь идет об освоении нетрадиционных углеводородов на участке Карагансай. Эту тему Нурлыбек Налибаев обсудил с руководством ТОО «Саутс-Ойл» и финансовой группы ADIB Holdings.

Интерес к сланцевой нефти вписывается в более широкую задачу по расширению ресурсной базы страны. На расширенном заседании Правительства Глава государства поручил создать условия для освоения таких запасов и привлечения инвестиций в разработку технологически сложных месторождений.

Работа на Карагансае уже перешла от планов к практическим шагам. В рамках проекта применяются современные технологии многоступенчатого гидроразрыва пласта, пробурены две горизонтальные скважины. Всего предусмотрено бурение десяти.

На переговорах также рассмотрели возможность привлечения дополнительного финансирования, совершенствования технологий добычи и организации сопутствующих производств непосредственно в Казахстане.

Оба проекта объединяет одна задача – не просто извлекать или производить больше, а наращивать собственные технологические возможности. Для страны это означает развитие промышленной кооперации, укрепление нефтегазового и химического секторов, появление новых рабочих мест и расширение экспортного потенциала.

По итогам встреч Нурлыбек Налибаев заявил о готовности Правительства оказывать необходимую поддержку инвестиционным проектам в рамках действующего законодательства. В приоритете – инициативы, которые внедряют передовые технологии и дают дополнительный импульс развитию отечественной промышленности.