От слов к действиям: чем завершилось заседание Секретариата Съезда мировых религий в Астане

В Астане прошло XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Его участники заявили о необходимости переходить от диалога к конкретным совместным действиям, передает корреспондент BAQ.KZ.

В центре обсуждения оказались два глобальных вызова – развитие искусственного интеллекта и изменение климата, а также роль религиозных лидеров в поиске общих решений.

Генеральный секретарь Международного сообщества бахаи Дэвид Рутштейн отметил, что эти вопросы становятся все более значимыми для будущего человечества.

«Изменение климата и искусственный интеллект становятся все более важными для прогресса человечества на нашей небольшой планете, которую мы все разделяем. Я рад, что Казахстан и народ Казахстана демонстрируют дальновидный подход, вынося эти вопросы на первый план», – сказал он.

По его мнению, инициативы, обсуждаемые на площадке Съезда, могут представлять интерес и для других стран.

«Лично я считаю, что остальному миру стоит смотреть на Казахстан как на пример благодаря смелым и решительным инициативам, которые здесь предлагаются. Я высоко оцениваю усилия народа Казахстана и Правительства Казахстана в этом направлении», – добавил Дэвид Рутштейн.

От диалога – к конкретным действиям

Заместитель Генерального секретаря Англиканской общины Джо Бэйли Уэллс отметила, что нынешнее заседание стало важным этапом в переходе от обсуждений к практическим обязательствам.

«Мне кажется, мы сделали огромный шаг вперед, согласовав ряд деклараций по практическим вопросам, которые касаются наиболее острых проблем современного мира. Несмотря на множество различий между религиозными лидерами, представляющими самые разные страны и традиции, нас объединяет общее стремление бороться с изменением климата, обеспечить ответственное использование искусственного интеллекта, а также учитывать потребности неизлечимо больных детей, которые не могут говорить от своего имени», – сказала она.

По словам Джо Бэйли Уэллс, теперь важно, чтобы достигнутые договоренности получили практическое продолжение.

«Я думаю, сегодняшний день знаменует важный момент, когда мы переходим от совместного обсуждения к совместным обязательствам и конкретным действиям. Это срочно и необходимо. Думаю, именно этого сегодня ждет мир», – подчеркнула она.

«Эти вопросы важны для всего мирового сообщества»

Депутат Курултая Республики Казахстан Шерзод Пулатов также обратил внимание на практическую направленность принятых документов. По его словам, инициативы казахстанской стороны получили поддержку участников заседания.

«Все документы и положения, которые сегодня были приняты, направлены на продвижение мира и согласия в мировом масштабе. Вопросы искусственного интеллекта, защиты прав больных детей сегодня являются очень важными. И если они поднимаются на таких площадках, значит, им необходимо внимание как общественности, так и религиозных лидеров», – сказал депутат.

Он подчеркнул, что значение обсуждаемых инициатив выходит за пределы Казахстана.

«Я думаю, что сегодняшние документы принесут пользу не только Казахстану, но и всему мировому сообществу. То, что религиозные лидеры и члены Секретариата единым голосом говорят о необходимости регулирования искусственного интеллекта и распространения идей мира и согласия, показывает, что эти вопросы важны для всего мирового сообщества», – отметил Шерзод Пулатов.

По итогам заседания участники рассмотрели два международных документа – Этический кодекс использования искусственного интеллекта в религиозной сфере и документ о роли религий в борьбе с изменением климата. Эти инициативы были выдвинуты Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. Отдельное внимание участники уделили защите прав неизлечимо больных детей.

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Одним из главных итогов встречи стал переход от межрелигиозного диалога к обсуждению практических шагов. Несмотря на различия в религиях, странах и традициях, участники обозначили общий подход: современные глобальные вызовы требуют не только диалога, но и совместной ответственности и конкретных действий.