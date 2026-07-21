Еще несколько лет назад получить обычную справку или оформить государственное пособие без посещения ЦОНа было практически невозможно. За одним документом нередко приходилось обращаться сразу в несколько учреждений и стоять в длинных очередях.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Большинство государственных услуг переведено в электронный формат, а многие процедуры можно выполнить, не выходя из дома. Через смартфон или компьютер казахстанцы могут зарегистрировать рождение ребенка, оформить социальные выплаты, заменить водительское удостоверение, прикрепиться к поликлинике, проверить пенсионные накопления и даже получить технический паспорт.

BAQ.KZ изучил, какие государственные услуги сегодня доступны в Казахстане онлайн.

eGov: от сайта со справками до цифровой экосистемы

В этом году исполняется 20 лет с момента запуска портала электронного правительства eGov.kz. За это время сервис, который изначально предоставлял лишь отдельные справки, превратился в полноценную цифровую платформу государственных услуг.

Сегодня в Казахстане оказывается более 1300 государственных услуг, около 90% из них доступны в онлайн-формате.

На портале зарегистрировано свыше 15 миллионов пользователей, а через приложение eGov Mobile уже оказано более 111 миллионов услуг.

Эти показатели свидетельствуют о масштабной цифровой трансформации государственных услуг. Вместе с тем многие граждане до сих пор не знают, какие именно услуги можно оформить дистанционно.

После рождения ребенка больше не нужно обращаться в несколько ведомств

Раньше после рождения ребенка родители отдельно обращались в органы РАГС для получения свидетельства о рождении, затем оформляли социальные выплаты и становились в очередь в детский сад.

Сегодня большинство этих процедур объединено в единую систему.

Через eGov.kz или eGov Mobile можно:

зарегистрировать рождение ребенка;

оформить свидетельство о рождении;

получить единовременное пособие при рождении ребенка;

оформить пособие по уходу за ребенком;

поставить ребенка в очередь в детский сад.

Какие выплаты предусмотрены в 2026 году

В 2026 году размер месячного расчетного показателя (МРП) составляет 4 325 тенге.

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается в размере:

164 350 тенге — на первого, второго и третьего ребенка;

— на первого, второго и третьего ребенка; 272 475 тенге — на четвертого и каждого последующего ребенка.

Неработающие родители до достижения ребенком полутора лет получают ежемесячное пособие:

на первого ребенка — 24 912 тенге ;

; на второго — 29 453 тенге ;

; на третьего — 33 951 тенге ;

; на четвертого и последующих — 38 493 тенге.

Для работающих граждан выплаты из Государственного фонда социального страхования рассчитываются исходя из дохода за последние два года.

Государство само предлагает услуги

Одним из главных нововведений последних лет стало внедрение механизма проактивного оказания государственных услуг.

Это означает, что гражданину больше не всегда нужно самостоятельно обращаться за социальной поддержкой. Государственная система сама определяет, на какие выплаты или услуги человек имеет право.

Например, после рождения ребенка родителям приходит SMS-сообщение с номера 1414. После подтверждения согласия автоматически начинается оформление свидетельства о рождении и назначение пособий.

Такой механизм работает благодаря Цифровой карте семьи, которая анализирует данные государственных информационных систем и автоматически предлагает гражданам положенные меры государственной поддержки.

Онлайн можно оформить все больше социальных выплат

Через электронное правительство можно оформить не только выплаты при рождении ребенка, но и многие другие виды социальной помощи.

В их числе:

пособие многодетным семьям;

социальные выплаты по потере работы;

выплаты по беременности и родам;

пособия по инвалидности;

выплаты по случаю потери кормильца;

адресная социальная помощь;

жилищная помощь.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 апреля 2026 года адресная социальная помощь назначена 31,1 тыс. семей, в которых проживают 167,4 тыс. человек.

На эти цели уже направлено 7,9 млрд тенге, а до конца года в бюджете предусмотрено 62,7 млрд тенге.

От водительского удостоверения до земельного акта

Помимо социальных выплат, через eGov сегодня можно получить десятки наиболее востребованных государственных услуг.

В частности, онлайн доступны:

замена водительского удостоверения;

проверка и оплата штрафов;

прикрепление к поликлинике;

регистрация по месту жительства;

получение справки о наличии или отсутствии недвижимости;

выписка о пенсионных накоплениях из ЕНПФ;

оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП).

По статистике eGov наиболее востребованными остаются услуги по получению справки о недвижимости, прикреплению к поликлинике и получению информации о пенсионных накоплениях.

Какие новые услуги появились в 2026 году

В этом году цифровизация государственных услуг получила дальнейшее развитие.

С 12 июля полностью в онлайн-формат переведена услуга по выдаче государственного акта на земельный участок. Теперь получить ее через ЦОН невозможно.

Кроме того, в электронный формат переведены услуги по продлению аренды земельных участков, их выкупу в частную собственность и изменению целевого назначения земли.

Еще одно важное нововведение — с 1 июня технический паспорт можно оформить полностью онлайн. Готовый документ направляется в личный кабинет пользователя.

Также с июня в приложении eGov Mobile появилась возможность передавать показания газовых счетчиков.

Цифровые документы постепенно заменяют бумажные

Сегодня в приложении eGov Mobile доступны 39 видов цифровых документов.

Среди них:

удостоверение личности;

водительское удостоверение;

свидетельства о рождении и браке;

дипломы;

другие официальные документы.

При необходимости их подлинность можно подтвердить с помощью QR-кода.

Благодаря этому гражданам все реже приходится носить с собой бумажные документы.

Цифровизация развивается, но остаются и проблемы

Несмотря на значительный прогресс, система электронных государственных услуг пока не лишена недостатков.

Во-первых, задержки могут возникать из-за несоответствия данных в различных государственных информационных системах.

Во-вторых, актуальной остается проблема цифровой грамотности граждан старшего поколения.

В-третьих, в ряде сельских населенных пунктов качество интернет-соединения по-прежнему ограничивает доступность онлайн-услуг.

За последние годы Казахстан существенно продвинулся в цифровизации государственных услуг. Сегодня сотни сервисов можно получить без посещения ЦОНа всего за несколько минут.

От оформления социальных выплат до замены водительского удостоверения, получения технического паспорта или подачи заявлений по земельным вопросам — большинство наиболее востребованных услуг уже доступны онлайн.

Вместе с тем главная цель цифровизации заключается не только в переводе услуг в электронный формат, но и в том, чтобы граждане могли быстро, удобно и без лишних бюрократических процедур решать свои вопросы. Именно этим сегодня во многом определяется эффективность современной системы государственных услуг.