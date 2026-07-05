От США до Японии: более 20 стран поддержали челлендж ко Дню домбры

В честь Национального дня домбры казахи, проживающие за рубежом, и иностранные поклонники казахской культуры приняли участие в международном музыкальном челлендже Dombyra DNA, объединившем участников более чем из 20 стран мира. Проект был организован фондом «Отандастар» совместно с этно-фолк-группой «Арқайым».

Его главная цель — популяризация домбры и казахского музыкального искусства на международном уровне. К акции присоединились участники из США, Японии, Великобритании, Франции, Южной Кореи, Испании, Португалии, Бельгии, Турции, Малайзии, Чили, Нидерландов, России, Узбекистана, Монголии и других стран. Одними из первых инициативу поддержали казахстанские этно-фолк-группы «Арқайым» и «Тұран», а также композитор из Лос-Анджелеса Марат Омаров.

Первым зарубежным участником челленджа стал португалец Джозеф Рибейру, занимающийся в кружке игры на домбре при фонде «Отандастар қоры». Затем к акции присоединились зарубежные поклонники Димаша Кудайбергена, музыканты из Турции, а также участники из Бельгии и Чили. Особую активность проявили представители Ассоциации казахов Японии. Вместе с казахской диаспорой в челлендже приняли участие японские музыканты Акира, Такахаши, Аска и Хитоми, исполнившие казахские песни на домбре.

Кроме того, инициативу поддержали объединения казахов за рубежом — Qazaq American Qaganat в Нью-Йорке, Qazaq Community в Малайзии, Qazaq Nomad в Южной Корее, а также казахские диаспоры в Испании, России, Узбекистане и Нидерландах. По словам организаторов, международный челлендж Dombyra DNA объединил не только соотечественников, живущих за пределами Казахстана, но и иностранцев, интересующихся казахской культурой.

Проект призван показать, что домбра остается не только символом национальной идентичности, но и культурным инструментом, способным объединять людей разных стран и национальностей.