От сталкинга до киберпреступлений: какие угрозы обсудили со студентами в Кокшетау

В Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова для 180 студентов провели «Правовой час», посвященный защите прав молодежи и профилактике правонарушений, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Одной из основных тем встречи стала безопасность молодых людей. Студентам рассказали о профилактике буллинга и сталкинга, способах защиты своих прав и действиях в ситуациях, когда они сталкиваются с противоправным поведением.

Отдельное внимание уделили рискам в интернете. Молодежи разъяснили меры профилактики киберпреступности, рассказали об опасности мошеннических схем и финансовых пирамид.

Прокуратура Акмолинской области

Также на встрече обсудили профилактику наркоправонарушений, ранней беременности и алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.

В мероприятии приняли участие представитель Уполномоченного по правам человека по Акмолинской области, члены Комиссии по правам молодежи «Еркіндік рухы», представители прокуратуры, государственных и правоохранительных органов, неправительственных организаций.

Встреча прошла в интерактивном формате. Студенты смогли задать специалистам вопросы и получить практические разъяснения о защите своих прав и соблюдении законодательства.