От сталкинга до киберпреступлений: какие угрозы обсудили со студентами в Кокшетау
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В Кокшетауском университете имени Ш. Уалиханова для 180 студентов провели «Правовой час», посвященный защите прав молодежи и профилактике правонарушений, сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Одной из основных тем встречи стала безопасность молодых людей. Студентам рассказали о профилактике буллинга и сталкинга, способах защиты своих прав и действиях в ситуациях, когда они сталкиваются с противоправным поведением.
Отдельное внимание уделили рискам в интернете. Молодежи разъяснили меры профилактики киберпреступности, рассказали об опасности мошеннических схем и финансовых пирамид.
Также на встрече обсудили профилактику наркоправонарушений, ранней беременности и алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях.
В мероприятии приняли участие представитель Уполномоченного по правам человека по Акмолинской области, члены Комиссии по правам молодежи «Еркіндік рухы», представители прокуратуры, государственных и правоохранительных органов, неправительственных организаций.
Встреча прошла в интерактивном формате. Студенты смогли задать специалистам вопросы и получить практические разъяснения о защите своих прав и соблюдении законодательства.
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