Более 4 тысяч родных и близких военнослужащих срочной службы посетили воинские части страны в рамках Единого Дня открытых дверей, передаёт BAQ.KZ.

Гости смогли ознакомиться с бытом и условиями службы солдат, посетить казармы, спальные помещения, столовые и бытовые зоны. На плацу и учебных площадках военнослужащие демонстрировали строевые приемы с оружием, элементы рукопашного боя и выполнение учебно-боевых задач. Для юных посетителей и членов семей была организована выставка вооружения и техники, спортивные и тактические площадки.

Особым моментом стал совместный обед, позволивший родным лично пообщаться с солдатами. Мероприятие вызвало у родителей и детей гордость, восхищение и чувство заботы. Десятилетняя Алена из Тараза отметила, что визит к старшему брату оставил у нее незабываемые впечатления.

В столичных и региональных частях мероприятия прошли с участием гостей из Караганды, Шымкента, Кызылорды, Костаная и Актау. Родители ознакомились с организацией боевой подготовки, условиями службы и питания, а также посетили тиры, спортивные залы, библиотеки и тактические комплексы.

Командование воинских частей организовало также видеосвязь для тех, кто не смог присутствовать лично. Родители получили информацию об успехах своих детей на соревнованиях и боевых учебных занятиях.

Министр обороны подчеркнул, что такие мероприятия позволяют убедиться в профессионализме командиров, дисциплине солдат и высоком уровне заботы о военнослужащих. Единый День открытых дверей стал важным шагом в укреплении доверия к армии и преодолении стереотипов о службе срочников.