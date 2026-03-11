В Астане состоялась экспертная платформа «Конституционная реформа и общественный диалог: формируя будущее», где обсудили ключевые положения проекта новой Конституции Казахстана. В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, политологи, ученые, журналисты и общественные деятели, передает BAQ.kz.

Участники встречи обсудили институциональные изменения, которые предполагает новая Конституция, а также влияние реформы на политическую систему, развитие науки, образования и цифровой среды.

Первая панельная сессия была посвящена институтам новой Конституции. Ее модератором выступил депутат Мажилиса Айдос Сарым. Эксперты говорили о том, как изменения могут повлиять на устойчивость политической системы и расширить участие граждан в управлении страной.

Политолог Андрей Чеботарев отметил, что конституционная реформа направлена на укрепление государственных институтов и развитие механизмов общественного участия.

«Новая Конституция предусматривает расширение механизмов общественного участия в принятии решений. Формируется многоуровневая система общественного диалога, включающая Халық кеңесі, общественные советы и местные собрания», - сказал он.

Член комиссии по конституционной реформе Марат Шибутов подчеркнул, что документ расширяет возможности участия граждан в политической жизни.

«Расширение партийного представительства и повышение роли общественных институтов формируют более распределенную систему политического представительства», - отметил эксперт.

Депутат Мажилиса Абзал Куспан обратил внимание на усиление механизмов защиты прав человека.

«В проекте Конституции закрепляются новые гарантии защиты личности, включая расширение возможностей обращения граждан в Конституционный суд», - сказал он.

В ходе дискуссии также обсуждались вопросы свободы слова и общественного диалога. Президент Международного фонда защиты свободы слова «Әділ сөз» Карлыгаш Джаманкулова отметила, что важным принципом новой Конституции является запрет цензуры.

«Мы знаем, что у нас есть свобода слова и запрет цензуры. Это создает пространство для плюрализма и общественного диалога», - сказала она.

Журналист и эксперт Нурбек Матжани добавил, что новая Конституция закрепляет баланс между свободой выражения мнений и защитой прав граждан.

«Документ гарантирует право каждого на свободное выражение своих взглядов, но одновременно предусматривает защиту чести, достоинства и частной жизни», - отметил он.

Вторая панельная сессия была посвящена вопросам образования, инноваций и цифровых прав. Ее модерировал депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что в условиях технологических изменений развитие науки и человеческого капитала становится стратегическим приоритетом.

«Для меня большая радость, что вопросы инноваций, образования и науки становятся одним из главных смыслов новой Конституции и ее стратегическими приоритетами», - отметил министр.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева подчеркнула, что проект Основного закона усиливает систему защиты прав человека и ребенка.

«В документе закрепляются дополнительные гарантии поддержки семьи, материнства и детства», - сказала она.

По итогам обсуждения эксперты отметили, что новая Конституция формирует основу для дальнейшего развития государства, укрепления прав граждан и развития общества знаний.