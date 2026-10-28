От сырья к готовой продукции: депутат назвал приоритеты развития сельского хозяйства

Депутат Курултая Руслан Идрисов, комментируя Послание президента, отметил важность развития переработки сельхозпродукции и выпуска готовых изделий в Казахстане, передает корреспондент BAQ.KZ.

Он подчеркнул, что глава государства обозначил рост сельскохозяйственной отрасли примерно на 6%. На ее финансирование планируется направить порядка 1,5 трлн тенге, включая кредитные средства и субсидирование процентных ставок.

Идрисов подчеркнул, что наряду с увеличением объемов производства необходимо развивать переработку и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Помимо выращивания продукции, нам очень важно перерабатывать ее и создавать как можно большую добавленную стоимость. Чтобы мы не просто экспортировали сырье, а затем закупали за рубежом готовую продукцию с более высокой добавленной стоимостью», - сказал депутат.

Отдельно он остановился на развитии молочной отрасли. По его словам, президент сообщил об открытии 71 новой площадки в этом направлении.

«Мы буквально недавно в стенах Курултая обсуждали проблемы молочной отрасли и отметили отсутствие инвентаризации. Сейчас Министерство сельского хозяйства активно занимается инвентаризацией, чтобы определить, в каких областях у нас дефицит молочной продукции, а в каких - профицит», - отметил Идрисов.

Говоря о хлопковой индустрии, депутат также подчеркнул необходимость перехода от производства сырья к выпуску готовых изделий.

«Важно создавать добавленную стоимость: не просто производить хлопок, а выпускать готовые изделия в Казахстане. Важно также, чтобы отечественные производители участвовали в государственных закупках, на которые выделяются значительные средства», - заключил он.