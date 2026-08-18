От Тараза до Мангистау: как проходит предвыборная кампания партии «Байтақ»

Партия зеленых «Байтақ» продолжает предвыборную кампанию в регионах Казахстана. Представители партии провели встречи в Жамбылской, Актюбинской и Мангистауской областях, где обсудили экологические проблемы, охрану окружающей среды и основные положения предвыборной программы, передает BAQ.KZ.

В Таразе в Центре духовности и истории имени Шерхана Муртазы состоялся круглый стол «Зеленое будущее Казахстана», организованный Жамбылским областным филиалом партии. В нем приняли участие общественные активисты, представители НПО, экологического сообщества и журналисты.

Участники обсудили сортировку и переработку твердых бытовых отходов, развитие «Зеленого пояса Центральной Азии», озеленение населенных пунктов и экологическую рекультивацию. Отдельное внимание уделили рискам, связанным с накоплением фосфогипса, расширению санитарно-защитной зоны и соблюдению экологических требований.

Предвыборная работа продолжается и в Актюбинской области. Активисты областного филиала партии встретились с жителями Хромтауского района. Во время открытого диалога обсуждались вопросы экологии и охраны окружающей среды. Жители озвучили свои предложения и возможные пути решения местных проблем.

В Мангистауской области представители «Байтақ» посетили Тупкараганский район. В центральном музее района председатель филиала Аллаберген Конарбаев, член политсовета Данияр Аралбаев и кандидат в депутаты Курултая Тайр Сагымбаев представили основные направления предвыборной программы. В центре обсуждения были охрана окружающей среды, экологическая культура и устойчивое развитие.

Тем временем определился порядок выступления партий на финальных теледебатах. По итогам жеребьевки «Байтақ» получил второй номер.

«На самом деле важно не то, каким по счету ты выступаешь, а насколько четко и последовательно можешь донести свою позицию до зрителей. Самое главное – правильно объяснить людям каждое положение предвыборной программы партии зеленых «Байтақ». Настроение отличное. Всем удачи!» – сказал председатель партии Азаматхан Амиртаев.

Финальные теледебаты с участием лидеров семи политических партий состоятся 19 августа в 20:00 в прямом эфире телеканала 24KZ.