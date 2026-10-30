В Алматы на базе Института ядерной физики открыли первый в Центральной Азии учебный класс с симулятором малого модульного реактора (ММР). Здесь будут готовить специалистов для атомной отрасли Казахстана и соседних стран.

Симулятор построен на программной модели реактора SMR-300 компании Holtec International. На нем студенты профильных специальностей, инженеры и исследователи смогут изучать, как работают АЭС на малых модульных реакторах и их системы, и отрабатывать процедуры управления, заложенные в модель.

На базе класса планируют проводить практические занятия, специализированные курсы и программы повышения квалификации под нужды атомной отрасли.

Проект создан при поддержке Международного научно-технического центра (МНТЦ), компаний Holtec International и WSC Inc., входящей в Curtiss-Wright, и казахстанских партнеров в рамках программы FIRST Государственного департамента США. Открытие класса стало частью международных усилий по развитию кадрового потенциала для ответственного использования технологий малых модульных реакторов. Похожие учебные центры по этой программе уже открыли в Румынии в мае 2023 года и в Гане в январе 2025 года.

Заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Асет Махамбетов обозначил приоритеты дальнейшей работы.

«Казахстан участвует в программе FIRST с 2022 года и является её первым партнёром в Центральной Азии. Подготовка кадров — это не вспомогательная задача, а один из ключевых элементов атомной политики. Нам предстоит совместно с разработчиками закрепить программы обучения, подготовить сценарии и упражнения, определить порядок практических занятий. Убеждён, что двигаться в этом направлении необходимо последовательно, опираясь на профессиональные стандарты и безусловный приоритет безопасности», отметил Асет Махамбетов.

Вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова связала развитие атомной энергетики с технологическим ростом страны.

«Атомная энергетика формирует спрос на высококвалифицированных специалистов, современные инженерные решения, новые материалы и передовые производственные технологии. Её развитие даёт импульс смежным отраслям — машиностроению, электронике, материаловедению и научным исследованиям», отметила Гульзат Кобенова.

Институт ядерной физики эксплуатирует исследовательский реактор ВВР-К и производит радиоизотопы для медицины и промышленности. При институте работают три учебных центра, по радиационной безопасности, неразрушающим методам контроля и испытаний и ядерной физической безопасности. В них уже подготовили больше 5 тыс. специалистов для атомной отрасли.

Генеральный директор института Саябек Сахиев рассказал о новых условиях для слушателей.

«Важным дополнением к учебной инфраструктуре стало новое общежитие Института, введённое в эксплуатацию в 2026 году, — первое общежитие, построенное для научно-исследовательских институтов Казахстана за годы независимости страны. Возможность размещения иногородних участников создаёт условия для проведения продолжительных учебных курсов и стажировок, в том числе на базе нового класса-симулятора, а также для приёма специалистов из других регионов Казахстана и зарубежных стран», сказал Саябек Сахиев.

Исполнительный директор МНТЦ Карина Ангелиева назвала класс региональной площадкой для подготовки кадров.

«Этот учебный класс-симулятор в Институте ядерной физики станет региональной площадкой подготовки кадров и обмена знаниями, где будет учиться новое поколение специалистов Казахстана и Центральной Азии», отметила Карина Ангелиева.

Заместитель помощника госсекретаря США по программам содействия в сфере безопасности Шона Дж. Уилсон подчеркнула, что для атомной энергетики нужны прежде всего люди.

«Этот симулятор — инвестиция в людей. Для реализации программы развития ядерной энергетики необходимы квалифицированные операторы, инженеры, специалисты регулирующих органов, а также специалисты по безопасности, которые досконально знают технологию. Соединённые Штаты гордятся тем, что поддерживают Казахстан в развитии его будущего в сфере мирного использования атомной энергии», заявила Шона Дж. Уилсон.

В открытии класса участвовал и генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман.