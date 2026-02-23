Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», на котором были рассмотрены итоги работы Фонда за 2025 год и ход реализации приоритетных инвестиционных проектов, передает BAQ.KZ.

Председатель правления Фонда Нурлан Жакупов представил результаты производственной и финансовой деятельности. По итогам 2025 года транспортировка газа увеличилась на 9%, грузооборот — на 5%, добыча нефти и газового конденсата — на 3%.

Выручка Фонда составила 19,1 трлн тенге, EBITDA — 5,4 трлн тенге, чистая прибыль — 2,1 трлн тенге. Активы под управлением выросли до $88 млрд, что на 9% больше показателя 2024 года. Рост обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов и увеличения чистой прибыли.

Совету директоров также доложили о ходе реализации инвестиционного портфеля группы, включающего 120 проектов на сумму 52 трлн тенге в приоритетных отраслях экономики — энергетике, транспорте и нефтегазовом секторе. В 2025 году компании Фонда заключили около 9 тыс. договоров с отечественными производителями на сумму порядка 2,2 трлн тенге, что на 98% больше, чем годом ранее. Кроме того, заключено 363 офтейк-контракта на сумму около 260 млрд тенге — рост на 30%.

В 2025 году Фонд завершил 10 проектов на общую сумму 1,1 трлн тенге. Среди них — расширение производства CASPI BITUM до 750 тыс. тонн в год, опреснительный завод в Кендерли мощностью 50 тыс. кубометров воды в сутки, строительство вторых путей железнодорожной линии «Достык – Мойынты», а также проекты по развитию контейнерной инфраструктуры и локализации промышленного производства.

В 2026 году планируется завершение ряда стратегически значимых проектов в энергетической, транспортной, цифровой и промышленной сферах. Планируемые инвестиционные затраты составят 5,3 трлн тенге против 2,7 трлн тенге в 2025 году. Средства будут направлены, в том числе, на ввод новых мощностей ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы, ПГУ Туркестан и строительство Транскаспийской волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря.

Премьер-министр поручил руководству Фонда держать реализацию крупных проектов на ежедневном личном контроле.