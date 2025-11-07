По итогам саммита C5+1, прошедшего в Вашингтоне, Казахстан заключил ряд крупных соглашений с американскими компаниями. Общий объём договоренностей оценивается около 17 миллиардов долларов. Основное внимание стороны уделили развитию транспортной инфраструктуры, промышленности и внедрению инноваций.

О значении этих соглашений и изменении акцентов в сотрудничестве корреспондент BAQ.KZ поговорил с казахстанскими политологами. Они отмечают, что визит стал логическим продолжением курса на расширение экономических и технологических связей с США.

"Вторая командировка президента в США стала важным шагом в укреплении экономического и технологического партнерства, открыв новые горизонты для промышленности, инноваций и инвестиций. Этот визит показал, что Казахстан все увереннее закрепляет за собой статус страны, способной привлекать не только капитала и технологий, а его экономика, более диверсифицированной, устойчивой и ориентированной на будущее", — отметил эксперт.

Особое внимание, по словам политолога, было уделено транспортной теме – авиации, логистики и машиностроения.

"Сделки, заключенные в ходе визита, свидетельствуют о том, что Казахстан становится центром притяжения капитала и технологий. Это не просто инвестиции – это формирование новой модели экономики, более диверсифицированной, устойчивой и ориентированной на будущее. Мы выходи на уровень, где транспорт, машиностроение и инновации становятся драйверами роста", — отмечает он.

Одним из ключевых результатов встречи стало соглашение о стратегоическом партнерстве с John Deere на сумму 2,5 миллиарда долларов. В ближайшие пять лет планируется выпуск 3000 единиц сельхозтехники на базе АО "АгромашХолдинг KZ".Этот проект, по словам эксперта, укрепит отечественное машиностроение и придаст новый импульс развитию аграрного сектора.

"Обновление парка Air Astana — это не просто сделка между авиакомпанией и производителем. Это стратегический шаг, который укрепит позиции Казахстана как регионального авиационного хаба и повысит его значимость в международных транспортных коридорах", — подчеркнул политолог Канат Оспанов.

Политолог Талгат Калиев в свою очередь подчеркнул, что активизация взаимодействия Казахстана и США отражает растущий интерес Вашингтона к региону.

"В целом, конечно, нынешняя динамика демонстрирует растущий интерес Соединенных Штатов к Центральной Азии. Это, вероятно, связано с тем, что прежде Дональд Трамп пытался использовать Россию в качестве противовеса Китаю. Но поскольку эта попытка провалилась, теперь он решил работать с другими ближайшими соседями Китая. В этой ситуации и Казахстан, и весь регион оказываются в позиции, когда Центральная Азия больше нужна США, чем США – нам", —отметил эксперт.

Такой интерес может положительно сказаться на углублении сотрудничества, однако странам региона важно сохранять баланс интересов. По его словам, Казахстан и другие республики Центральной Азии должны придерживаться собственных политических приоритетов, но при этом Соединенные Штаты – не та страна, которую можно игнорировать. Как считает политолог, США сейчас заинтересованы в укреплении суверенитетов государств региона ЦА, чтобы не допустить чрезмерной зависимости от Китая и России.

По словам Талгата Калиев, Вашингтон осознаёт, что географическая удаленность делает регион уязвимым перед экономическим влиянием ближайших соседей.

"Соединенные Штаты видят, что Китай активно продвигает концепцию "Один пояс-один путь", вовлекая государства Центральной Азии в орбиту своего влияния. Поэтому американская стратегия сегодня направлена на то, чтобы предложить альтернативные каналы взаимодействия и инвестиций. В будущем подобное развитие сотрудничества может привести и к более высоким уровням политического диалога. В целом, видеть президента США в Казахстане, безусловно, стало бы знаковым событием. Но стоит понимать, что глава Белого дома – это самое влиятельное лицо на планете, и его внешнеполитическая повестка крайне плотная. Однако если такой визит состоится, это будет крупнейшим и символическим событие для страны", — подчеркнул эксперт.

В целом, эксперты сходятся в одном: результаты саммита демонстрируют, что Казахстан постепенно укрепляет свои позиции как надежный партнер на международной арене. Расширение сотрудничества с США в сфере транспорта, технологий и инвестиций открывает перед страной новые возможности для экономического роста и повышения конкурентоспособности.