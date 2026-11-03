От трудоустройства до собственного дела: более 36 тысяч жителей Алматинской области охвачены мерами занятости

В Алматинской области продолжается реализация мер по содействию занятости населения, развитию профессиональных навыков и поддержке предпринимательства. С начала года работой обеспечены более 36 тысяч человек. Из них свыше 27 тысяч получили постоянную работу, еще около 9 тысяч были охвачены временной занятостью.

Основным инструментом трудоустройства стал портал Enbek.kz. Кроме того, жители региона привлекались к общественным и социальным работам, а также участвовали в проекте «Серебряный возраст». Отдельное внимание уделяется занятости молодежи: с начала года работу нашли 6 854 молодых человека.

Параллельно в регионе проводится профессиональное обучение по специальностям, востребованным на рынке труда. Участники курсов осваивают парикмахерское искусство, кулинарное дело, швейное производство и навыки в сфере индустрии красоты. Всего на краткосрочное обучение направлены 584 человека, более половины из них уже трудоустроены.

Работа ведется и в направлении развития цифровых компетенций и предпринимательских навыков. Так, около 3 тысяч жителей прошли обучение на платформе Skills Enbek, а 1 887 человек повысили уровень знаний в сфере предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».