В Казахстане почти 100 тысяч школьников впервые сели за парты в 57 новых школах, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ. Проект инициирован президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Главная цель проекта — решить проблему нехватки мест, ликвидировать аварийные здания и трёхсменное обучение. Как сообщили в Министерстве просвещения, новые школы отличаются от привычных типовых зданий: все кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и современным оборудованием, что открывает больше возможностей для внедрения инновационных методов обучения.

По итогам 2024 года в стране уже заработали 105 школ нового формата, а всего планируется построить 217 учебных заведений.