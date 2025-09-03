  • 3 Сентября, 07:12

От трёхсменки к инновациям: в новые школы пошли 100 тысяч детей

Вместо старых парт и мела их ждут интерактивные доски, компьютеры и просторные классы.

Фото: СЦК

В Казахстане почти 100 тысяч школьников впервые сели за парты в 57 новых школах, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ. Проект инициирован президентом Касым-Жомартом Токаевым.

Главная цель проекта — решить проблему нехватки мест, ликвидировать аварийные здания и трёхсменное обучение. Как сообщили в Министерстве просвещения, новые школы отличаются от привычных типовых зданий: все кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и современным оборудованием, что открывает больше возможностей для внедрения инновационных методов обучения.

По итогам 2024 года в стране уже заработали 105 школ нового формата, а всего планируется построить 217 учебных заведений.

