От трёхсменки к инновациям: в новые школы пошли 100 тысяч детей
Вместо старых парт и мела их ждут интерактивные доски, компьютеры и просторные классы.
Сегодня, 05:36
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:36Сегодня, 05:36
121Фото: СЦК
В Казахстане почти 100 тысяч школьников впервые сели за парты в 57 новых школах, построенных в рамках национального проекта "Келешек мектептері", передает BAQ.KZ. Проект инициирован президентом Касым-Жомартом Токаевым.
Главная цель проекта — решить проблему нехватки мест, ликвидировать аварийные здания и трёхсменное обучение. Как сообщили в Министерстве просвещения, новые школы отличаются от привычных типовых зданий: все кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами и современным оборудованием, что открывает больше возможностей для внедрения инновационных методов обучения.
По итогам 2024 года в стране уже заработали 105 школ нового формата, а всего планируется построить 217 учебных заведений.
Самое читаемое
- Цена билетов на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" будет определена совместно с УЕФА
- Смертельное ДТП произошло в СКО, два человека погибли
- 4 новые школы открылись в Жамбылской области
- Сколько иностранных болельщиков приедет в Алматы на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид"
- На Капшагайском водохранилище спасли женщину, унесённую ветром на SUP-доске