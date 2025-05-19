От цветка до барса: Какие растения и животные охраняются государством?
О защите природы и наказаниях за экологические правонарушения смотрите в нашем новом интервью.
Вчера, 17:15
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Вчера, 17:15Вчера, 17:15
316Фото: BAQ.kz
Сорвать цветок и получить многотысячный штраф. От административного до уголовного наказания грозит казахстанцам, которые так или иначе причинили вред окружающей среде. Чаще всего краснокнижные растения и животные страдают от безграмотности людей. В студию программы "Важная тема" на BAQ.kz пришли представители министерства экологии и природных ресурсов. В этом интервью Аскар Абдрахманов и Азамат Абуов из Комитета лесного хозяйства и животного мира расскажут, сколько в стране природных резерватов, как будут контролировать популяцию сайгаков, на каком этапе проект по восстановлению популяции тигра в Казахстане и когда может появиться Фонд охраны биологического разнообразия.
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