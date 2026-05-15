Турция, Казахстан: что происходит внутри ОТГ

Отношения Казахстана и Турции за последние 30 лет прошли путь от символического "тюркского братства" к прагматичному стратегическому партнерству. Сегодня Астану и Анкару связывают уже не только общая история, язык и культурные связи, но и многомиллиардная торговля, транспортные коридоры, оборонные проекты, искусственный интеллект.

На фоне неформального саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Туркестане, корреспондент BAQ.KZ поговорила с доктором, преподавателем кафедры международных отношений Университета Османие имени Коркута Аты (Турция) Эмрахом Каей о том, как менялись отношения двух стран с 1991 года, почему Турция одной из первых признала независимость Казахстана и может ли союз Анкары и Астаны в будущем выйти на уровень полноценного экономического объединения.

Как "тюркское братство" превратилось в стратегическое партнерство

По словам турецкого эксперта Эмраха Кая, после распада СССР и обретения Казахстаном независимости в Турции резко усилились идеи тюркского единства.

"После 1991 года в Турции выросли национальные настроения и ожидания создания более тесного союза тюркских государств. Казахстан в этот период также строил государство, основанное на собственной идентичности и национальных ценностях. Именно это и создало между двумя странами атмосферу “тюркского братства”", - рассказал Эмрах Кая.

По его словам, на первом этапе отношения между странами строились прежде всего на культурной и политической солидарности. Однако со временем связи начали приобретать более прагматичный характер.

"Казахстан смог за короткий срок создать стабильную систему управления и сильное государство. На этом фоне отношения между Астаной и Анкарой стали развиваться уже в рамках взаимного уважения, равенства и принципа “выигрыш для всех”. Сегодня можно говорить о прагматичном партнерстве, но при этом “братские отношения” никуда не исчезли", - отметил эксперт.

Почему Турция первой признала независимость Казахстана

Как подчеркнул Эмрах Кая, независимость Казахстана и других стран Центральной Азии в начале 1990-х вызвала в Турции огромный интерес и эмоциональный подъем.

"Турция ожидала, что в Центральной Азии сформируются стабильные государства, способные проводить самостоятельную политику и открываться миру. Анкара также хотела, чтобы страны региона вернулись к своим культурным и историческим корням", - пояснил Кая.

Именно поэтому уже в 1992 году начали проводиться саммиты глав тюркоязычных государств, которые позже стали основой для создания Организации тюркских государств. По словам эксперта, Турция рассматривала Центральную Азию не только как культурно близкий регион, но и как важное геополитическое направление.

"После 1991 года Турция фактически стала для новых независимых государств окном на Запад. Это соответствовало интересам Анкары. Турция стремилась создавать новые транспортные и энергетические коридоры между тюркскими государствами", - отметил он.

Что стало главными поворотными моментами

Эксперт считает, что отношения между Казахстаном и Турцией постепенно переходили на новый уровень благодаря ряду стратегических решений. Среди ключевых этапов он выделил создание Совета тюркских государств, подписание стратегического партнерства между Астаной и Анкарой, запуск Среднего коридора, а также углубление сотрудничества в сфере обороны и технологий.

"Особенно важным этапом стали соглашения 2009 и 2022 годов. Именно тогда отношения Казахстана и Турции получили новый уровень стратегического партнерства. Сегодня это уже не только культурное сотрудничество, а взаимодействие в экономике, логистике, технологиях и безопасности", - подчеркнул Эмрах Кая.

По его словам, символом духовной близости двух народов остается Туркестан и наследие Ходжи Ахмеда Яссауи.

"Ходжа Ахмед Яссауи важен для турок так же, как и для казахов. Кроме того, Казахстан и Турция были среди главных основателей ТЮРКСОЙ. Это показывает, насколько глубокими остаются культурные связи", - сказал эксперт.

Оборона, дроны и новые технологии

При этом Кая признает, что сотрудничество в оборонной сфере пока развивается медленнее, чем экономические или культурные связи.

Однако в последние годы ситуация начала меняться.

"ASELSAN работает в Казахстане с 2011 года. В 2022 году TUSAŞ и Kazakhstan Engineering подписали соглашения по производству беспилотников ANKA в Казахстане. Это очень важные шаги, но их необходимо углублять", - отметил он.

Эксперт считает, что в будущем страны могут расширить совместные военные учения, сотрудничество спецподразделений и взаимодействие в борьбе с терроризмом.

Почему Казахстан стал главным партнером Турции в регионе

По мнению турецкого эксперта, именно Казахстан сегодня остается самым стабильным и стратегически важным партнером Турции в Центральной Азии.

"Среди всех тюркских государств именно с Казахстаном у Турции сложились самые устойчивые и беспроблемные отношения. При Президенте Реджепе Тайипе Эрдогане это сотрудничество стало еще сильнее", - считает Кая.

Он также подчеркнул, что Казахстан играет особую роль в балансе между Россией, Китаем и Западом.

"У Казахстана тесные связи с Россией и быстро растущие экономические отношения с Китаем. В этой системе Турция становится важным балансирующим фактором - экономическим и геополитическим", - заявил эксперт.

По его словам, именно через Турцию Казахстан получает один из главных выходов к западным рынкам и международным транспортным маршрутам.

Почему именно сейчас усиливается ОТГ

Эмрах Кая считает, что Организация тюркских государств усиливается на фоне глобальных изменений и кризисов.

"Россия теряет влияние из-за войны в Украине, мировая напряженность растет, а Центральная Азия, Кавказ и Анатолия остаются относительно стабильными регионами. Это создает большое преимущество для тюркских государств", - отметил он.

Кроме того, стратегическое значение региона усиливают международные транспортные маршруты, включая Средний коридор и транспортный коридор Север - Юг.

По мнению эксперта, Казахстан постепенно превращается не просто в регионального игрока, а в самостоятельный центр силы.

"Интерес Китая, США, Евросоюза, Великобритании, Японии и Южной Кореи к Казахстану постоянно растет. Казахстан становится одним из главных узлов Евразии", - подчеркнул Кая.

Что будет дальше

По словам турецкого эксперта, отношения Казахстана и Турции уже давно вышли за рамки исключительно культурного партнерства.

"Сегодня речь идет уже о технологиях, цифровизации, логистике и безопасности. Искусственный интеллект, “умные города”, Средний коридор и цифровая трансформация становятся новыми направлениями сотрудничества между Астаной и Анкарой", - заявил он.

Кая не исключил, что в будущем отношения двух стран могут перейти на еще более глубокий уровень.

"В перспективе между государствами могут появиться новые союзнические соглашения и более тесная координация государственных институтов. Сказать, когда именно может появиться полноценный экономический союз, сложно. Но важно, что работа в этом направлении уже продолжается", - заключил эксперт.

Таким образом, отношения Казахстана и Турции сегодня переживают уже не культурно-символический, а стратегический этап развития. Если в 1990-х основу сотрудничества составляли идеи "тюркского братства" и общая идентичность, то теперь в центре внимания находятся транспортные коридоры, технологии, искусственный интеллект и оборонная промышленность. На фоне усиления Организации тюркских государств и изменения мирового баланса сил Астана и Анкара постепенно превращают тюркскую интеграцию в один из новых экономических проектов Евразии.