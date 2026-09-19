От уборки до озеленения: как прошел World Cleanup Day в Казахстане

19 сентября во всех регионах Казахстана в рамках Всемирного дня чистоты – World Cleanup Day прошли экологические мероприятия. Согласно официальным данным акиматов, в одних регионах основное внимание уделялось уборке дворов и парков, в других высаживали деревья для создания новых зеленых зон.

Сегодня в стране в рамках общенациональной экологической инициативы «Таза Қазақстан» были организованы масштабные работы по уборке территорий. Министерство экологии и природных ресурсов сообщало, что 19 сентября во всех регионах пройдут мероприятия по очистке общественных и природных территорий, парков и берегов водоемов, а также работы по благоустройству и озеленению. Вместе с жителями в акции приняли участие волонтеры, молодежь, представители государственных органов, общественных организаций и предприятий.

Особенность этого дня заключается в том, что инициатива «Таза Қазақстан» прошла одновременно с международной акцией World Cleanup Day. Таким образом, экологическая акция была направлена не только на уборку населенных пунктов, но и на повышение личной ответственности граждан за состояние окружающей среды.

В Астане акция по уборке территорий продолжилась посадкой деревьев

В столице 19 сентября была организована общегородская экологическая акция. Жители города, волонтеры, молодежь, сотрудники государственных органов, общественных организаций и предприятий вышли на уборку парков, скверов, дворов и других общественных и природных территорий. Одновременно в городе проводились работы по посадке деревьев.

Акимат Астаны отметил, что одновременно продолжается осенний экологический месячник «Таза Қазақстан». Он стартовал 12 сентября и включает санитарную очистку, благоустройство и озеленение территории города. В этот период приводятся в порядок парки, скверы, дворы и общественные пространства, а также прилегающие территории предприятий и организаций.

Еще одним направлением сегодняшней акции в столице стало привлечение спортсменов к экологической инициативе. В рамках городской программы «Таза Қазақстан» в Центральном парке прошел фестиваль, посвященный физической активности, в программу которого также включили посадку деревьев.

Активное участие в субботнике приняли и государственные органы. Так, более 250 сотрудников Министерства национальной экономики вышли на уборку участка улицы Орынбор от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан. Сотрудники Министерства иностранных дел также провели работы по уборке и благоустройству прилегающей к зданию министерства территории.

В Жетысу прошла экологическая акция с участием десятков тысяч человек

В Жетысу сегодняшний World Cleanup Day был организован в формате общеобластного субботника. В нем приняли участие государственные органы, организации и предприятия, предприниматели, общественные объединения, молодежь, волонтеры, экоактивисты и жители региона.

По информации акимата области, во время субботника в населенных пунктах проводились санитарная очистка и благоустройство, убирались общественные места, парки, скверы и дворовые территории. Одновременно были организованы работы по посадке деревьев.

В опубликованных позднее итогах по области сообщается, что в акции в Жетысу приняли участие около 50 тысяч человек. Было высажено 9,5 тысячи саженцев, собрано и вывезено 3 тысячи тонн мусора. В Талдыкоргане аким области Бейбит Исабаев принял участие в работах по уборке и озеленению парка «Жастар».

Таким образом, акция в Жетысу не ограничилась одним субботником, а одновременно охватила увеличение количества зеленых насаждений и благоустройство общественных пространств региона.

В Алматинской области на субботник вышли 40 тысяч человек

В Алматинской области также прошел массовый субботник, приуроченный ко Всемирному дню чистоты. По информации акимата региона, в мероприятии приняли участие 40 тысяч человек. Среди них были местные жители, волонтеры и молодежь.

С самого утра участники очищали от бытового мусора территории парков и дворов. В городе Конаев продолжились работы по озеленению – здесь высадили 200 саженцев яблонь.

В акции принял участие аким области Шынгыс Арынов. Глава региона отметил, что поддержание чистоты окружающей среды и благоустройство населенных пунктов являются общей задачей.

Показатель Алматинской области позволяет оценить масштаб сегодняшней акции и по количеству участников. Таким образом, экологическая инициатива здесь была организована не только как работа коммунальных служб или специализированных организаций, но и как общественное мероприятие с непосредственным участием жителей.

В Караганде в экопарк площадью более 200 гектаров высадили еще 500 саженцев

В Караганде сегодняшняя акция была ориентирована на конкретный долгосрочный проект. В городе на территории будущего экопарка площадью более 200 гектаров высадили еще 500 саженцев.

В посадке деревьев приняли участие студенты, волонтеры, а также участники и выпускники «Школы анализа». В акции также приняли участие аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев и общественный деятель Маулен Ашимбаев.

Работы по созданию экопарка начались в мае этого года. Тогда на его территории высадили 4 тысячи саженцев дуба, яблони, сосны и карагача. С учетом сегодняшних 500 саженцев масштаб работ по озеленению этого участка продолжает увеличиваться.

По информации акимата региона, большая часть ранее высаженных деревьев прижилась и укоренилась. Для их регулярного полива на территории установлена система капельного орошения. Таким образом, карагандинский проект не ограничивается посадкой деревьев, а включает и последующий уход за ними.

При этом сам экопарк планируется превратить в одно из будущих зеленых пространств города. Поэтому сегодняшнюю акцию можно рассматривать не столько как однодневный субботник, сколько как очередной этап долгосрочного проекта по озеленению.

В Актюбинской области за один день планировали высадить 7368 деревьев

В Актюбинской области к 19 сентября была проведена специальная подготовка к посадке деревьев. По данным акимата региона, в рамках акции по области планировалось высадить 7368 деревьев.

Работы по озеленению были организованы в городе Актобе и всех районах области. Основной площадкой в областном центре стала территория нового парка за Дворцом спорта.

Среди запланированных к высадке саженцев – черемуха, рябина, ясень, сосна, сирень, ива, клен, кустарниковые растения и плодовые деревья. В акимате области сообщили, что цель акции – увеличить количество зеленых насаждений и сделать окружающую среду в городах и селах более комфортной.

В Актюбинской области также продолжается двухмесячный субботник. Поэтому работы по посадке деревьев 19 сентября стали частью ранее начатых мероприятий по санитарной очистке, благоустройству и озеленению региона.

В Восточном Казахстане к озеленению привлекли молодежь и общественные организации

В Восточном Казахстане в рамках Всемирного дня чистоты особое внимание уделили озеленению. В мероприятии в Усть-Каменогорске приняли участие сотрудники государственных и коммунальных учреждений, молодежь, студенты и общественные активисты.

Согласно официальной информации, на одном из городских участков было высажено 250 саженцев. Подобные мероприятия проводятся в рамках долгосрочных планов региона по увеличению объемов озеленения.

В Восточном Казахстане до 2027 года планируется высадить 76 миллионов саженцев. По данным акимата региона, за последние пять лет в области было высажено более 40 миллионов саженцев, а в текущем году – 6,1 миллиона саженцев на площади 1,5 тысячи гектаров.

Эти данные позволяют рассматривать сегодняшнюю акцию в более широком контексте: количество деревьев, высаженных за один день, является частью общего плана по восстановлению лесных массивов и озеленению населенных пунктов региона.

От Северного Казахстана до Каракии: формат акции в регионах отличался

Мероприятия 19 сентября прошли не во всех регионах в одинаковом формате. В одних населенных пунктах основное внимание уделялось уборке парков и дворов, в других приоритетом стали посадка деревьев и озеленение.

Так, в Северо-Казахстанской области сотрудники полиции приводили в порядок территории возле административных зданий, собирали осеннюю листву и мусор, белили деревья и бордюры. В полиции участие в акции объяснили стремлением своим примером показать экологическую ответственность.

В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области также был организован общерайонный субботник, приуроченный к 19 сентября. Государственным учреждениям, организациям, предприятиям и жителям поручили очистить закрепленные за ними территории. Районный центр условно разделили на пять направлений, за каждым участком закрепили ответственные организации.

В Каракиянском районе Мангистауской области в рамках экологического мероприятия были очищены пляжная территория, парки, улицы внутри населенных пунктов и открытые игровые площадки. В субботнике приняли участие 160 человек, было задействовано 8 единиц специальной техники и вывезено около 20 тонн мусора. Это еще один пример того, что акция не ограничивается только посадкой деревьев.

В Целиноградском районе Акмолинской области 19 сентября также был организован общерайонный субботник. Основными целями стали улучшение экологического состояния района, формирование у жителей бережного отношения к окружающей среде и благоустройство общественных территорий.

«Таза Қазақстан» – от однодневного субботника к постоянной работе

Сегодняшние мероприятия сложно воспринимать исключительно как однодневную акцию по уборке территорий. В официальных отчетах регионов наряду с уборкой упоминаются озеленение, создание парков и экопарков, благоустройство общественных пространств и регулярное привлечение жителей к этой работе.

Например, в Астане осенний экологический месячник «Таза Қазақстан» стартовал 12 сентября и продлится до 10 октября. В его рамках во всех районах проводятся работы по уборке и озеленению парков, скверов, дворов и общественных пространств.

Долгосрочный характер работ демонстрирует и экопарк площадью более 200 гектаров в Караганде. С мая на этой территории уже высажено 4 тысячи саженцев, а сегодня добавилось еще 500 деревьев. Кроме того, для регулярного полива деревьев была установлена специальная система.

А в Костанайской области в конце сентября планируется открыть для жителей экопарк площадью 43,8 гектара, расположенный в пригородной зоне. Проект реализуется в соответствии с поручением Главы государства по созданию экопарков вблизи крупных городов и областных центров.

В тени экологического дня остается и проблема мусора

Работа в рамках инициативы «Таза Қазақстан» не ограничивается посадкой деревьев и субботниками. Министерство экологии и природных ресурсов также продолжает работу по выявлению и ликвидации незаконных свалок.

По данным на сентябрь 2026 года, с помощью космического мониторинга в стране было выявлено 2637 несанкционированных мест размещения отходов. Из них 2213 ликвидированы, то есть устранено 83% выявленных мест. В министерстве сообщили о полной ликвидации выявленных свалок в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях и области Ұлытау.

Этот показатель показывает, что «Таза Қазақстан» охватывает не только повседневную уборку, но и такие вопросы, как обращение с отходами, ликвидация незаконных свалок и формирование экологической культуры.

Что останется после одного дня акции?

Из официальных отчетов по мероприятиям 19 сентября прослеживается общая тенденция – экологические инициативы не ограничиваются одним днем. Где-то тысячи людей вышли на субботник, где-то высаживались деревья для создания конкретного экопарка. В одних регионах очищались общественные пространства, в других создавались зеленые зоны с системой полива.

По официальным данным, сегодня в Жетысу было высажено 9,5 тысячи саженцев, в Алматинской области – 200 яблоневых саженцев, в Караганде – 500 саженцев. В Актюбинской области планировалось высадить 7368 деревьев. Это лишь часть данных, которые акиматы уже успели официально опубликовать.

При этом некоторые регионы еще не представили окончательные итоги акции 19 сентября. Поэтому говорить о единой окончательной цифре количества высаженных сегодня по всему Казахстану деревьев или собранного мусора пока рано.

Тем не менее география сегодняшней акции показывает, что содержание «Таза Қазақстан» постепенно расширяется: работы по уборке территорий идут одновременно с озеленением, созданием экопарков, модернизацией общественных пространств и формированием экологической ответственности жителей.