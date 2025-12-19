От уличных драк до миллиардных афер: самые резонансные суды 2025 года

2025 год в Казахстане запомнился рядом резонансных судебных процессов, вызвавших широкий общественный отклик. Эти дела вновь подняли вопросы подростковой агрессии, уличного насилия, доверия к благотворительности и эффективности работы правоохранительных органов. В центре внимания оказались убийства, покушения на жизнь, а также крупные мошеннические схемы.

Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор самых громких судебных процессов года.

Дело об убийстве Шерзата Полата

Несмотря на то что в течение года в судах рассматривались дела об экономических преступлениях, коррупции и тяжких насильственных деяниях, именно дело об убийстве подростка Шерзата Полата привлекло наибольшее внимание общества.

Причин было несколько: гибель несовершеннолетнего, перерастание конфликта в массовую драку, применение холодного и, предположительно, огнестрельного оружия в жилом районе, а также противоречивые показания участников и свидетелей.

Ночной конфликт

Трагедия произошла в ночь с 3 на 4 октября 2024 года в городе Талгар. По версии следствия, около 23:20 Дархан Аскентай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин "Камажай" и приобрел пиво и сигареты. Оплата была произведена через банковский счет, оформленный на родственника знакомого подростка.

Разногласия вокруг электронного чека переросли в словесный конфликт с Шерзатом Полатом, а затем — в драку. Попытки родителей уладить ситуацию, извиниться и возместить ущерб успеха не имели. К магазину начали стекаться знакомые обеих сторон, часть из которых находилась в состоянии опьянения и имела при себе ножи. Потасовка быстро приобрела массовый характер.

Трагический исход

В ходе конфликта Шерзат Полат получил ножевое ранение в область сердца и скончался от массивной кровопотери, несмотря на экстренную госпитализацию. Его брат Нурганат Гайыпбаев также получил тяжёлые ранения. Следствие квалифицировало эти действия как покушение на убийство.

Свидетели сообщали о применении бутылок, камней, а также возможных выстрелах и краже мобильного телефона. По оценке следствия, это указывало на частично организованный характер конфликта.

Следствие и общественный резонанс

Дело вызвало масштабное обсуждение в обществе. Участие подростков, групповое насилие и наличие оружия подняли вопросы профилактики агрессии среди молодежи, роли взрослых и оперативности экстренных служб.

Отдельное внимание было уделено роли свидетелей. Многие задавались вопросом, почему взрослые и старшие подростки не предприняли попыток остановить конфликт. Следствие также заявило о действиях отдельных лиц, направленных на сокрытие преступления, что усилило дискуссию о гражданской ответственности.

Суд и приговоры

Основные судебные слушания начались весной 2025 года. Подсудимым были предъявлены обвинения по тяжким статьям — убийство, покушение на убийство и хулиганство.

Процесс сопровождался эмоциональными показаниями и противоречивыми версиями событий. Некоторые свидетели заявили, что первоначальные показания давали в состоянии шока или под давлением, позже изменив их. В суде были исследованы видеозаписи первых допросов.

По итогам разбирательства суд вынес следующие приговоры:

Абзал Шынасыл — 23 года лишения свободы (убийство, покушение на убийство, хулиганство);

Равиль Сакиев — 20 лет (покушение на убийство, хулиганство);

Азамат Токтаубаев — 15 лет (хулиганство с учетом прежней судимости);

Нуркияс Ильясов — 9 лет (хулиганство с учетом прежней судимости);

Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет — по 7 лет лишения свободы.

Этот приговор стал юридическим финалом одного из самых резонансных групповых преступлений с участием подростков и вновь напомнил о необходимости раннего предотвращения конфликтов.

Дело Перизат Кайрат: куда ушли деньги доверчивых казахстанцев?

Одним из самых обсуждаемых процессов 2025 года стало дело Перизат Кайрат, рассмотренное в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Женщина, представлявшая себя общественной активисткой и благотворителем, собирала средства якобы на помощь детям, пострадавшим от паводков и жителям Палестины, однако, как установило следствие, значительная часть денег была присвоена.

Кто такая Перизат Кайрат

Перизат Кайрат родилась в 1991 году в Актюбинской области. Она позиционировала себя как волонтер и руководитель благотворительного фонда "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030". Во время пандемии, наводнений и событий в Газе фонд активно собирал пожертвования.

Официально сообщалось, что ее образование ограничивалось 9 классами, диплом колледжа она не получила. В 2012 году уже фигурировала в уголовном деле, прекращенном за примирением сторон.

Как работал фонд

Фонд создавал образ активной социальной инициативы: эмоциональные видео в соцсетях, фотографии с известными людьми, благотворительные вечера и аукционы. Однако следствие установило, что подписи некоторых учредителей были поддельными, а средства поступали на личные счета Перизат Кайрат и ее родственников.

Следствие: суммы и траты

По данным следствия, с 2021 по 2024 год было собрано около 3,5 млрд тенге. Эти деньги, предназначенные для реабилитационных центров, помощи пострадавшим от паводков и гуманитарной поддержки Палестины, тратились на элитную недвижимость, дорогие автомобили, часы Rolex, VIP-номера, поездки в Дубай и предметы роскоши.

Были приобретены квартиры в жилых комплексах Akbulak Rivera, Highvill Ishim Gold, "Көк Жайлау 3", коттедж Vela Village, автомобили Lexus LX 600, Mercedes-Benz S 450, Haval H6 GT и другие активы.

Палестина: ожидания и реальность

Особое возмущение вызвал эпизод с "помощью Газе". Через кампанию было собрано 566 млн тенге, однако лишь 7 млн из них поступили на счет посольства Палестины. Остальные средства, по версии следствия, были использованы в личных целях.

Приговор суда

Суд признал Перизат Кайрат виновной и приговорил ее к 10 годам лишения свободы, ее мать Гайни Алашбаеву — к 7 годам. Обе обязаны возместить 1,58 млрд тенге 51 потерпевшему. Имущество подлежит конфискации и реализации через аукцион.

Дело Берденова: вооруженное нападение в Шымкенте

Одним из самых громких событий середины года стало покушение на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова.

Хроника нападения

21 апреля у здания акимата в Берденова было произведено несколько выстрелов. Он получил тяжёлые ранения, врачи были вынуждены удалить часть легкого. В суде Берденов заявил, что первый выстрел был направлен в голову.

Подозреваемый был задержан спустя короткое время.

Кто стрелял и почему

Обвиняемым стал Ернар Жиембай — директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент". Первоначальные версии о личных мотивах не подтвердились. Свидетели сообщили, что он испытывал сильное давление на работе и ранее высказывал угрозы.

Решение суда

Суд признал Жиембая виновным и назначил 9 лет лишения свободы, обязав также выплатить компенсацию морального вреда. Более мягкий приговор по сравнению с запросом обвинения вызвал дискуссии в обществе.

Еще одно дело о "благотворительности"

В конце года в Алматы были осуждены Ильяс Сариев и Актоты Дуйсеева. Их признали виновными в мошенничестве на сумму более 33,5 млн тенге. Сариев получил 3 года 8 месяцев лишения свободы, Дуйсеева — отсрочку исполнения наказания.

Рассмотренные в 2025 году судебные дела отразили усиливающийся общественный запрос на открытость и справедливость, а также на более жёсткий контроль в чувствительных сферах, включая благотворительность. В этом контексте они выступают индикатором растущего правового сознания и повышенных требований граждан к институтам правосудия.