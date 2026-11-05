От университетской аудитории до заводских цехов: в Павлодарской области обсудили будущее экономики

Какие специалисты будут востребованы завтра, как изменится отечественная промышленность и что даст регионам модернизация инфраструктуры? Эти вопросы волнуют и студентов, которым предстоит выходить на рынок труда, и работников крупных предприятий. В Павлодарской области представители государственных органов и депутаты Курултая встретились с жителями региона, чтобы обсудить, какие перемены предусмотрены Посланием Президента и как они отразятся на повседневной жизни.

Одними из первых собеседниками республиканской делегации стали преподаватели и студенты Торайгыров университета, а также сотрудники АО «Алюминий Казахстана». Встречи прошли 5 ноября в рамках информационно-разъяснительной работы по Посланию Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В обсуждении приняли участие депутаты Курултая Илья Терченко, Жаркынбек Амантай и Вера Ким, вице-министр труда и социальной защиты населения Эльдар Кузенбаев и вице-министр энергетики Ильяс Бакытжан.

Одна из главных тем разговора со студентами — подготовка кадров для экономики будущего. По мере модернизации промышленности и развития инфраструктуры потребность в квалифицированных специалистах будет расти. Поэтому техническое образование и практические профессиональные навыки становятся важным преимуществом при трудоустройстве.

Депутат Курултая Илья Терченко обратил внимание на то, что развитие отдельных отраслей запускает целую цепочку экономических процессов.

«Важно, чтобы каждый гражданин понимал свою роль в реализации Послания Президента. Развитие строительной отрасли означает не только возведение новых объектов, но и появление предприятий, рабочих мест, возможностей для бизнеса. Особые перспективы открываются перед молодёжью, которая получает техническое образование», — отметил он.

Студенты, в свою очередь, интересовались перспективами трудоустройства, востребованностью инженерных и технических специальностей, а также возможностями профессионального развития.

Четверокурсник Торайгыров университета Саят Ергешбаев считает, что обозначенные в Послании задачи напрямую связаны с будущим молодого поколения.

«Для нас, студентов, важно понимать, какие задачи стоят перед страной и какие возможности открываются для молодого поколения. В Послании обозначены направления, которые непосредственно связаны с нашим будущим, образованием и профессиональным становлением», — поделился он.

Не менее предметным оказался разговор с работниками промышленного сектора. Для них вопросы экономического развития — это прежде всего состояние предприятий, внедрение новых технологий, производительность труда и благосостояние семей.

Менеджер по социальным вопросам АО «Алюминий Казахстана» Нурсултан Есембаев связал перспективы промышленного развития с модернизацией региональной инфраструктуры.

«Президент сказал: "Сильные города и районы формируют сильный регион. А сильный регион формирует сильную страну". Для меня это значит в первую очередь развитие инфраструктуры. А объявление Года строительства — что с развитием инфраструктуры должно подниматься и общее благосостояние нас всех, граждан Казахстана», — отметил он.

О значении технологического обновления производства рассказала и инженер по наладке и испытанию АО «Казахстанский электролизный завод» Айгерим Темирбаева. По её словам, за масштабными экономическими задачами стоят люди, чей ежедневный труд обеспечивает работу отечественных предприятий.

Она подчеркнула, что развитие промышленности, внедрение современных технологий и повышение благосостояния граждан должны идти рука об руку.

В ходе встреч также затронули вопросы социальной защиты населения, развития энергетической отрасли, повышения производительности труда и роли образовательных учреждений в подготовке специалистов. Участники сошлись во мнении, что реализация поставленных задач требует взаимодействия государства, бизнеса, вузов и гражданского общества.

Работа республиканской делегации в регионе продолжится. В течение дня встречи запланированы также в Экибастузе и Аксу, где представители центральных государственных органов и депутаты Курултая обсудят положения Послания с местными жителями и трудовыми коллективами.

В конечном счёте за большими экономическими планами стоят вполне конкретные ожидания людей: получить востребованную профессию, работать на современном производстве, иметь достойный доход и жить в развитом регионе.