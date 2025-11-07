Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения многогранного сотрудничества с Соединёнными Штатами, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Акорду. Он отметил, что за время первого президентского срока Дональда Трампа отношения двух стран были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнерства. По словам Токаева, США инвестировали в экономику Казахстана более 100 млрд долларов и являются крупнейшим внешним инвестором страны.

Товарооборот между нашими странами за последние годы удвоился, приблизившись к отметке в 5 млрд долларов. Мы обеспечиваем почти 25% внутреннего спроса на уран в Америке. Более 600 американских компаний ведут бизнес в Казахстане, — отметил президент.

Он также сообщил, что в рамках нынешнего визита между компаниями Казахстана и США были заключены сделки на сумму свыше 17 млрд долларов. Токаев подчеркнул, что потенциал двустороннего сотрудничества охватывает такие сферы, как энергетика, критически важные минералы, промышленность, транспорт, финансы, искусственный интеллект и образование, и оценивается более чем в полтриллиона долларов. Президент призвал американские компании использовать возможности Казахстана и заверил инвесторов в своей личной поддержке.