Развитие собственного производства, внедрение современных агротехнологий, поддержка сельского бизнеса и модернизация водной инфраструктуры стали важными направлениями преобразований в аграрном секторе Казахстана за последние семь лет. Только за девять месяцев 2026 года объем сельскохозяйственной продукции достиг 7,3 трлн тенге, а инвестиции в агропромышленный комплекс превысили 1,4 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

Казахстан увеличивает производство продуктов питания

Одним из важных направлений развития аграрного сектора стало не только выращивание сельскохозяйственных культур, но и их переработка внутри страны.

За январь – сентябрь 2026 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 5,8%. При этом производство продукции растениеводства увеличилось на 7,6%, животноводства – на 3,5%.

Еще более заметную динамику показала пищевая промышленность. Производство продуктов питания выросло на 13,8% и превысило 3,2 трлн тенге.

В стране увеличился выпуск продуктов повседневного спроса:

растительного масла – на 25,2%;

свежего и охлажденного мяса – на 12,9%;

сливочного масла – на 10,9%;

куриных яиц – на 7,4%;

кисломолочной продукции – на 3,4%;

колбасных изделий – на 1,8%.

Растет и поголовье сельскохозяйственных животных. Численность крупного рогатого скота достигла 8,8 млн голов, овец и коз – 22,6 млн, лошадей – 4,8 млн голов.

От выращивания сырья к выпуску готовой продукции

В регионах Казахстана появляются современные предприятия, которые позволяют перерабатывать сельскохозяйственное сырье внутри страны, создавать рабочие места и расширять ассортимент отечественных товаров.

В Алматинской области заработал агрокомплекс QazEcoDan, способный одновременно хранить до 30 тысяч тонн зерновых и масличных культур. Предприятие оснащено оборудованием из Германии и Испании.

В Илийском районе открыли рыбоводческое хозяйство мощностью 400 тонн рыбы в год. Здесь также планируют наладить первое в Казахстане производство специализированного оборудования для рыбоводства.

В Семее запустили цех по розливу и упаковке рафинированного растительного масла. Стоимость проекта составила 8,4 млрд тенге. На предприятии предусмотрено создание 104 рабочих мест.

В Северо-Казахстанской области начал работу завод по производству хлебобулочных изделий длительного хранения мощностью 15 тысяч тонн продукции в год.

Масштабные проекты реализуются и в молочной отрасли. В Карагандинской области открыли первую очередь молочно-товарного комплекса, общий объем инвестиций в который превышает 30 млрд тенге. После выхода на полную мощность предприятие сможет производить более 70 тысяч тонн молока ежегодно.

Миллионы тонн зерна и овощей

Казахстанские аграрии продолжают демонстрировать высокие результаты в растениеводстве.

В 2026 году Акмолинская область заняла первое место в стране по объему собранного зерна – 6,3 млн тонн. Около 90% урожая составила пшеница третьего класса, значительная часть которой отличается повышенным содержанием белка.

В Северо-Казахстанской области собрали 4,9 млн тонн зерна. Урожайность достигла 17 центнеров с гектара – это лучший показатель среди зерносеющих регионов страны.

Павлодарские аграрии собрали миллион тонн картофеля и 150 тысяч тонн моркови.

Чтобы обеспечить население овощами в зимне-весенний период, акимат Павлодарской области договорился с 42 хозяйствами о закладке на хранение 10 тысяч тонн картофеля и трех тысяч тонн моркови. Отпускную цену для социальных магазинов и сельскохозяйственных ярмарок установили на уровне 100 тенге за килограмм, а торговую надбавку ограничили 10%.

В Таразе открылось современное овощехранилище вместимостью 12 тысяч тонн. Такие объекты позволяют дольше сохранять урожай и обеспечивать рынок отечественными овощами вне сезона.

Вода становится доступнее для аграриев

Важной частью преобразований в сельском хозяйстве стала модернизация водной инфраструктуры. Казахстан ремонтирует каналы и водохранилища, внедряет водосберегающие технологии и усиливает контроль за распределением воды.

В Туркестанской области реконструировали 26,2 км канала «Найман», улучшив водоснабжение двух тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Ремонт аварийных участков Большого Алматинского канала имени Динмухамеда Кунаева позволил улучшить водоснабжение еще 1,9 тысячи гектаров.

В Западно-Казахстанской области завершили реконструкцию Кировского водохранилища, которое теперь может безопасно аккумулировать 62,9 млн кубометров воды.

Одновременно фермеры переходят на более экономные способы полива. В Жамбылской области площадь применения водосберегающих технологий достигла 76,8 тысячи гектаров, увеличившись за год на 10,4 тысячи гектаров.

В Кызылординской области этот показатель вырос с 8,1 до 14,2 тысячи гектаров.

Всего в 2026 году, по предварительным данным, в Казахстане поливом охвачено около 1,1 млн гектаров сельскохозяйственных земель.

Более 320 млн кубометров воды вывели из теневого оборота

Еще одним изменением стала борьба с так называемым черным рынком воды. Системную работу в этом направлении начали в 2025 году.

Если в 2025 году из теневого оборота удалось вывести 105 млн кубометров воды, то в 2026 году этот показатель достиг 320,9 млн кубометров.

Выявляемость нарушений выросла в 2,1 раза. За незаконное водопользование и другие нарушения наложили 758 штрафов на общую сумму 172,1 млн тенге.

Казахстан также договорился с Россией о ежедневном обмене планами регулирования водохранилищ. Это позволяет странам оперативнее взаимодействовать в период половодий и паводков.

Новые возможности для жителей сел

Развитие сельского хозяйства сопровождается поддержкой малого бизнеса и созданием рабочих мест в сельской местности.

Одним из инструментов такой поддержки стала программа «Ауыл аманаты», благодаря которой сельчане могут получить финансирование для открытия и расширения собственного дела.

Только в Западно-Казахстанской области в 2023–2026 годах на эти цели выделили более 16,6 млрд тенге. За этот период выдали 1 797 микрокредитов на общую сумму 15,6 млрд тенге.

В результате в регионе создали 2 640 новых рабочих мест.

Льготное финансирование также помогает аграриям обновлять технику и расширять производство. Например, в Карагандинской области в 2026 году льготные кредиты получили 272 хозяйства, а парк сельскохозяйственной техники пополнился более чем тысячей единиц.

Инвестиции в будущее сельского хозяйства

За девять месяцев 2026 года в агропромышленный комплекс Казахстана вложили более 1,4 трлн тенге.

Из них 949 млрд тенге направили непосредственно в сельское хозяйство, 373 млрд тенге – в производство продуктов питания, еще 123,1 млрд тенге – в производство напитков.

Сегодня изменения в аграрном секторе выражаются не только в объемах собранного урожая. В регионах открываются перерабатывающие предприятия, появляются современные фермы и хранилища, внедряются технологии экономии воды, создаются рабочие места.

Эти преобразования формируют основу для укрепления продовольственной безопасности Казахстана, расширения экспортных возможностей и повышения экономической самостоятельности сельских территорий.