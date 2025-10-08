В августе 2025 года международные денежные переводы через системы СМДП в Казахстане вновь показали уверенный рост, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацбанка. Общее число транзакций составило 146,6 тысячи, а сумма — впечатляющие 75,1 миллиарда тенге. Это на 1,6% больше по количеству и на 3,1% больше по объему, чем в июле. Такие показатели говорят о том, что потребность населения и бизнеса в быстрых и удобных переводах не снижается, а наоборот, набирает обороты.

97% всех переводов отправляется именно за пределы Казахстана, что подчеркивает высокий уровень миграционных и экономических связей с другими странами.

Лидерами по объемам отправленных средств за рубеж стали Узбекистан, Россия и Турция. Например, из Казахстана в Узбекистан было переведено почти 28 миллиардов тенге — это почти 40% от общего объема международных переводов. Россия и Турция заняли второе и третье места, отправив 18,4 и 11,2 миллиарда тенге соответственно. Интересно, что большая часть переводов осуществляется в национальной валюте — тенге, а также в долларах США.

Что касается поступающих переводов, в августе в Казахстан из-за рубежа поступило около 48,4 тысячи транзакций на сумму 20,8 миллиарда тенге. Здесь наблюдается небольшой спад — количество переводов снизилось на 6%, а объем операций уменьшился почти на 2%. Основными странами-донорами выступают Россия, США, Узбекистан и Турция. Большинство средств приходит в долларах США, что говорит о важности этой валюты в международных расчетах.

Таким образом, международные денежные переводы в Казахстане продолжают оставаться важным инструментом для граждан и бизнеса, обеспечивая финансовые связи с различными регионами мира.