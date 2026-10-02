От Вашингтона к ООН: эксперт объяснил предложение Казахстана по правилам для ИИ

За одну неделю Вашингтон успел публично отвергнуть глобальную систему контроля над искусственным интеллектом и подписать с крупнейшими технологическими компаниями собственное добровольное соглашение о безопасности. Казахстан предлагает взять американскую модель за основу и вынести разговор уже на уровень ООН.

Старший эксперт отдела глобальной экономики и устойчивого развития КИСИ при Президенте РК Диас Кумарбеков объяснил, почему этот вариант может свести за одним столом подходы, которые еще несколько дней назад выглядели несовместимыми.

2 октября на третьем заседании Совета по развитию искусственного интеллекта Касым-Жомарт Токаев поддержал «Вашингтонскую модель» и предложил после изучения экспертами рассмотреть ее как возможную основу международного договора под эгидой ООН. Казахстан готов предоставить площадку для обсуждения, а общее видение планируется представить на саммите G20 в Майами в декабре.

Сначала США сказали «нет» глобальному контролю

Кумарбеков обращает внимание на последовательность событий вокруг регулирования ИИ.

22 сентября Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что США отвергают попытки создать глобальную систему контроля над искусственным интеллектом. Через неделю, 29 сентября, в Белом доме появилось добровольное соглашение с технологическими компаниями.

«Предложение Президента закрывает второй пробел, и в этом я вижу его главное достоинство. Норму международного права создают обязательства государств, обещание компаний ее не заменяет», - считает Диас Кумарбеков.

По его словам, Казахстан предлагает взять американский текст и перенести его в формат межгосударственного обсуждения.

«Казахстан, подписавший сентябрьскую декларацию, предлагает взять за основу договора под эгидой ООН американский текст и тем самым соединяет два подхода, которые неделей раньше выглядели несовместимыми», - отметил эксперт.

Кумарбеков напоминает, что 21 сентября руководители 20 государств и Европейской комиссии призвали изучить возможность создания международного института, который занимался бы стандартами ИИ и контролем их соблюдения. Казахстан поддержал декларацию. США и Китай к ней не присоединились.

Позже США и Китай создали двусторонний канал для обмена информацией об инцидентах, связанных с ИИ. Белый дом подтвердил создание такого механизма по итогам встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

«Обмен сведениями об инцидентах обе державы приняли, но в двустороннем формате и вне ООН», - обращает внимание Кумарбеков.

Что подписали в Белом доме

«Соглашение Белого дома о суперинтеллекте» подписали 29 сентября руководители Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI и Nvidia. Документ добровольный и предусматривает четыре уровня контроля за передовыми системами ИИ.

«Руководители шести американских компаний, среди которых OpenAI и Google, добровольно обязались выстроить вокруг передовых моделей четыре уровня контроля, от внутреннего мониторинга до независимого внешнего аудита и надзора комитета совета директоров», - пояснил эксперт.

Компании должны следить за поведением собственных моделей, создать внутреннюю команду контроля, привлекать независимых внешних оценщиков и передавать информацию о проблемах отдельному комитету совета директоров. Участники договорились регулярно обсуждать стандарты безопасности.

Но есть нюанс, на котором Кумарбеков делает отдельный акцент.

«Аудиторы, сроки и санкции в тексте не названы. Дональд Трамп назвал документ морально обязывающим. В самом тексте при этом есть оговорка о том, что со временем эти шаги, может быть, разумно закрепить в законах и регулировании», - отметил он.

Само соглашение действительно допускает последующее закрепление таких мер в законодательстве или регулировании.

Спор идет вокруг одного вопроса

По словам Кумарбекова, оценки соглашения в США разошлись.

Бывший советник Белого дома по вопросам ИИ Дэвид Сакс назвал такой путь более реалистичным, чем ожидание международного договора, который может так и не появиться.

У критиков другой аргумент. Компании сами приняли принципы, сами выбирают аудиторов, а прямых санкций за нарушение соглашение не предусматривает. Эти вопросы после подписания документа поднимались и в американской технологической прессе.

Кумарбеков приводит мнение Элвина Грейлина из Института политики Азиатского общества.

«Он считает достижением уже то, что обязательства приняли руководители Meta и Nvidia, прежде возражавшие против регулирования, но не находит в документе независимой проверки и ничего, что действовало бы за пределами одной страны», - отметил эксперт.

И здесь, по его мнению, появляется пространство для предложения Казахстана.

«Соглашение, по словам Главы государства, после тщательного изучения экспертами могло бы рассматриваться всеми заинтересованными странами в качестве модели. Это оставляет место для разработчиков за пределами США, прежде всего китайских, без участия которых правила охватят лишь часть рынка», - считает Кумарбеков.

У ООН уже есть площадка

Начинать международный разговор с нуля не придется.

В августе 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 79/325, которой учредила Независимую международную научную группу по ИИ и Глобальный диалог по управлению искусственным интеллектом.

«Правил оба механизма не устанавливают, переговорного текста у них пока нет, и инициатива Казахстана может дать им предмет для работы», - считает Кумарбеков.

По его оценке, Казахстан может претендовать и на роль переговорной площадки.

Эксперт напоминает об астанинских встречах по сирийскому урегулированию и переговорах министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Алматы в мае 2024 года.

Он связывает нынешнее предложение и с прежними заявлениями Казахстана по ИИ.

«В июле в Шанхае Президент призвал создать постоянную экспертную платформу по регулированию и стандартам ИИ, а 1 сентября на саммите "ШОС плюс" говорил о средних державах, способных содействовать диалогу между разными центрами», - отметил Кумарбеков.

Зачем международный договор казахстанским предприятиям

Эксперт выводит разговор из дипломатии прямо на производство.

По данным, которые он приводит, в 2025 году технологии искусственного интеллекта применяли 5,1 тыс. казахстанских предприятий, или 3,4% организаций, представивших отчетность.

На заседании Совета Касым-Жомарт Токаев заявил, что новые технологии должны глубже входить в систему управления производством. Правительству и «Самрук-Казына» поручено определить предприятия для комплексной перестройки бизнес-процессов с помощью ИИ.

И здесь, по мнению Кумарбекова, международные правила перестают быть абстрактной дипломатией.

«Когда модель получает доступ к технологической линии, ее безопасность становится условием закупки. Заказчику нужно знать, какие испытания прошла система и кто сообщит ему о сбое, а внутреннего устройства импортной модели он не видит», - пояснил эксперт.

Он проводит параллель с поручением Президента не повторять полный цикл испытаний решений на каждом предприятии при одинаковых производственных условиях.

«Считаю, что международный договор дал бы странам-покупателям такой же эффект во внешней торговле технологиями. Аудит, признанный по согласованным правилам, избавил бы заказчика от собственной экспертизы каждой модели», - считает Кумарбеков.

Почему декабрь имеет значение

Казахстан не входит в G20, но Касым-Жомарт Токаев приглашен на декабрьский саммит в Майами в качестве гостя Президента США. Участие Казахстана подтвердило Министерство иностранных дел.

Технологии входят в повестку американского председательства, поэтому, по мнению Кумарбекова, казахстанская инициатива попадает непосредственно в тему предстоящей встречи.

«Слова Главы государства, сказанные в июле в Шанхае, "Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ", получают здесь практическое продолжение», - отметил эксперт.

Работа, по его оценке, не закончится и после саммита.