«От Вены до Буэнос-Айреса»: В Алматы прошел концерт классической музыки
Программа объединила произведения разных музыкальных эпох и традиций – от венской классики до аргентинского танго.
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В Большом концертном зале имени Еркегали Рахмадиева Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялся концерт «От Вены до Буэнос-Айреса», объединивший произведения венской классики и аргентинского танго.
Как рассказали в Министерстве культуры, перед алматинской публикой выступил казахстанский скрипач Ерасыл Хамит – артист Симфонического оркестра Венского радио (ORF Radio-Symphonieorchester Wien). В сопровождении камерного оркестра музыкант исполнил Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена.
Особенностью вечера стало участие в составе оркестра родителей Ерасыла Хамита. Совместное выступление музыкантов на одной сцене стало продолжением семейной музыкальной традиции и подчеркнуло преемственность поколений.
«Для меня большая честь выступать именно здесь, на исторической родине, где жили и работали мои предки, в том числе мой дедушка. Я чувствую особую связь с этой землей. Этот зал прекрасен, а прием публики был очень теплым – такие моменты дают невероятное вдохновение», – отметил Ерасыл Хамит.
Во втором отделении концерта прозвучал цикл Астора Пьяццоллы «Времена года в Буэнос-Айресе».
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