От военизированного кросса до FPV-дронов: чем запомнился "Айбын-2026"

Полевой лагерь, армейский быт, соревнования и новые знакомства. В Акмолинской области завершился международный военно-патриотический сбор "Айбын-2026", который объединил около тысячи юношей и девушек из Казахстана и зарубежных стран, которым предстояло проявить себя в 13 направлениях – от военно-спортивных дисциплин до интеллектуальных и технологических конкурсов. В течение пяти дней юные патриоты проходили испытания на силу, выносливость, знания и умение работать в команде. Чем запомнился "Айбын-2026", рассказывает корреспондент BAQ.KZ.

В этом году крупнейшая площадка военно-патриотического воспитания молодежи развернулась на учебном полигоне "Амандык" военного колледжа имени Шокана Уалиханова. Вместе с казахстанскими участниками в сборе приняли участие команды из Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

На протяжении пяти дней юноши и девушки соревновались в 13 дисциплинах, которые объединили военно-спортивные, интеллектуальные и творческие направления. Участникам предстояло пройти военизированный кросс и эстафету, продемонстрировать навыки стрельбы из пневматической винтовки, неполной разборки и сборки автомата АК-74, подтягивания на перекладине и другие военно-прикладные дисциплины.

В масштабном проекте приняли участие более 900 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, представляющих 52 команды из регионов страны, военно-патриотические клубы Вооружённых сил, других силовых структур, военные колледжи и специализированные лицеи.

Популярность движения "Жас сарбаз"

По словам начальника Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил РК Армана Асенова, интерес школьников к военно-патриотическому движению ежегодно растёт. Главной целью является воспитание патриотизма.

Как отметил Арман Асенов, основная задача движения заключается не в подготовке будущих военнослужащих, а в воспитании патриотичной молодёжи.

"Чтобы воспитать патриота, есть два главных рычага – знание своей истории и любовь к своей культуре. Только тогда можно сформировать настоящего гражданина своей страны", – подчеркнул он.

Особенностью сбора стало расширение программы за счёт новых образовательных и технологических направлений. Впервые в программу включили соревнования по плаванию. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта участники представили проекты в сфере IT и ИИ, а воспитанники кружка Smart Sarbaz продемонстрировали навыки пилотирования FPV-дронов.

Кроме того, на площадке состоялась презентация инновационных разработок в области робототехники, информационных технологий и кибербезопасности. По словам организаторов, такие направления помогают молодёжи не только развивать физическую подготовку, но и осваивать современные технологии, востребованные в армии будущего.

Профориентация

Вместе с тем военно-патриотические проекты помогают подросткам определиться с будущей профессией. По информации Армана Асенова, в этом году около 750 воспитанников движения "Жас сарбаз" поступили в военные учебные заведения.

"Мы не агитируем детей поступать в военные вузы. Наша задача — воспитать патриотов. Они могут работать в любой сфере – от армии до Министерства иностранных дел или финансов", – отметил он.

Наряду с новыми дисциплинами участники смогли проявить себя и в национальных видах спорта. В программу вошли соревнования по стрельбе из лука, асық ату и тоғызқұмалақ, которые вызвали большой интерес среди команд.

Помимо соревновательной части для участников подготовили насыщенную культурно-познавательную программу. Юные патриоты встретились со спортсменами, общественными деятелями и военнослужащими, посетили показы фильмов под открытым небом в рамках проекта Aibyn Cinema, приняли участие в вечере у костра "Айбын жалыны" и стали зрителями шоу дронов. Также для них организовали экскурсии по живописным местам Бурабая.

Чем запомнился "Айбын-2026"

Среди участников сбора были как новички, так и ребята, которые приехали на "Айбын" уже не в первый раз. Одной из них стала Ника Бритнер, которая в этом году завоевала звание "Үздік жас сарбаз" и помогла своей команде занять первое место в общекомандном зачёте.

По словам девушки, участие в военно-патриотическом сборе помогло ей не только проверить свои силы, но и определиться с будущей профессией.

"Я хотела бы связать свою жизнь с военной инженерией, поэтому и поехала на "Айбын". Этот сбор способствует развитию и помогает раскрыть свои способности", – рассказала она.

Ника призналась, что всё же испытывала волнение, поскольку раньше никогда не участвовала в столь масштабных мероприятиях.

"Когда начались соревнования, я очень переживала. Особенно во время выполнения упражнений на пресс. Но в итоге заняла первое место. Для меня это стало неожиданностью и большой мотивацией двигаться дальше", – отметила участница.

По её словам, подготовка к сбору заняла почти год. Особое внимание она уделяла физической подготовке, дополнительно тренировалась дома и на сборах.

"Важную роль играет физическая подготовка. Я много работала над собой, тренировалась с дополнительными нагрузками и готовилась к соревнованиям практически целый год", – поделилась девушка.

Для участников также подготовили показательные выступления по спортивной стрельбе Action Air, профориентационную встречу "Біртұтас ел – біртұтас жер" и выставку современных образцов вооружения и военной техники.

Главный итог "Айбына" – дружба

Подводя итоги сбора, начальник Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил РК Арман Асенов отметил высокий уровень подготовки участников и организации мероприятия. По его словам, в этом году в "Айбыне" приняли участие 52 команды, включая пять зарубежных. Победителем соревнований стал военный колледж имени Сагадата Нурмагамбетова, второе место заняла команда Узбекистана, а третье разделили представители трёх стран. Вместе с тем Арман Асенов подчеркнул, что главным результатом международного сбора остаются не медали и призовые места.