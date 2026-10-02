От вычислительных мощностей до AI-ассистентов: что обсуждают на AI & Digital Bridge 2026

В Астане проходит второй день международного технологического форума AI & Digital Bridge 2026 — центрального события Года цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане, передает BAQ.KZ со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Участники форума обсуждают развитие AI-экономики, инфраструктуру, инвестиции, человеческий капитал и международное технологическое сотрудничество.

Заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев отметил, что Казахстан намерен системно развивать все пять уровней AI-экономики — от энергетической и чиповой инфраструктуры до языковых моделей и прикладных решений.

По его словам, наибольший потенциал для Казахстана представляет прикладной искусственный интеллект — решения, способные повышать эффективность экономики, бизнеса и повседневной жизни.

Основатель 01.AI и председатель Sinovation Ventures Кай-Фу Ли подчеркнул важность развития человеческих компетенций. По его мнению, AI следует рассматривать не только как инструмент сокращения затрат, но и как дополнительный кадровый ресурс. В частности, AI-агенты могут применяться специалистами разных отраслей для решения профессиональных задач.

Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов рассказал о внедрении AI в суперприложение Freedom. Компания развивает AI-ассистента, который в перспективе сможет предоставлять клиентам широкий спектр услуг — от инвестиций и страхования до электронной коммерции и бронирования поездок.

По словам Турлова, компания также продолжает инвестировать в инфраструктуру и центры обработки данных. Один из крупных AI-проектов планируется реализовать совместно с NVIDIA.

Основатель Sofreh Capital Шервин Пишевар заявил о намерении открыть офисы компании в Казахстане и инвестировать в развитие страны. Среди преимуществ Казахстана он отметил инженерные кадры, поддержку инноваций, ресурсную базу и уже реализованные технологические проекты, включая Higgsfield.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин отметил перспективы развития вычислительной инфраструктуры Казахстана. По его словам, страна в будущем может не только использовать собственные вычислительные мощности, но и экспортировать их. Важную роль в этом направлении он связывает с развитием дата-центров и сотрудничеством с NVIDIA и другими технологическими компаниями.