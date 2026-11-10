От взаимных обвинений к взаимному уважению: в Актобе подняли важную общественную тему

Одно провокационное сообщение в социальных сетях способно запустить цепочку взаимных обвинений, а обычное разногласие — превратиться в конфликт между целыми сообществами. Как распознавать язык вражды, не поддаваться на провокации и сохранять уважение друг к другу в цифровом пространстве? Эти вопросы стали центральными на научном семинаре, который прошёл в Актобе.

Встречу на тему «Восток – Запад: территория взаимного уважения» организовал общественный фонд «Институт актуальной политики» при поддержке Министерства культуры и информации РК и Центра поддержки гражданских инициатив.

Участники обсудили причины распространения языковой и этнической дискриминации, а также механизмы противодействия языку вражды в интернете.

Особое внимание проблеме провокационного контента уделил политолог Казбек Майгельдинов. По его словам, опасность заключается в том, что поступки и высказывания отдельных людей иногда становятся поводом для обвинений в адрес целых народов.

«Наша главная цель – не допустить распространения высказываний, разжигающих вражду и ненависть в обществе. Важно изучать причины таких явлений и искать способы их предупреждения», — подчеркнул эксперт.

В обсуждении приняли участие члены Қазақстан Халық Кеңесі Гулкасима Суентаева, Сагынгазы Курманалин и Андрей Гайдай, политолог Казбек Майгельдинов, а также учёные, юристы, эксперты, представители гражданского общества и молодёжь.

Руководитель областного управления внутренней политики Алибек Байнешов отметил, что подобные встречи позволяют регионам обмениваться опытом и совместно работать над укреплением общественного согласия.

От разговоров к практике участники перешли во второй части семинара. Для молодёжи организовали специальный квест, во время которого предстояло распознавать высказывания с признаками языка вражды и дискриминации, а также учиться критически оценивать информацию в социальных сетях.

Подобный формат позволил рассмотреть проблему не только с теоретической стороны, но и на конкретных примерах, с которыми молодые люди могут сталкиваться ежедневно.

Семинар в Актобе стал продолжением серии региональных встреч. Ранее они прошли в Семее, Усть-Каменогорске и Уральске. Следующие мероприятия планируется организовать в Атырау и Актау.