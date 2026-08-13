От ювелирного дела до резьбы по кости: чему учили в «Школе национального ремесла»

В Астане подвели итоги проекта «Школа национального ремесла», передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

С 27 июля по 12 августа десять мастеров обучали традиционным технологиям 208 участников в возрасте от 8 до 20 лет.

Попасть в проект было непросто. На обучение поступило более 450 заявок, по итогам конкурсного отбора 208 человек получили возможность учиться бесплатно.

Отбор наставников оказался ещё жёстче. Из всех регионов страны пришла 331 заявка, после технического отбора комиссия рассмотрела 271 и определила десять лучших мастеров.

Программа охватила десять направлений: ювелирное искусство, обработку дерева и кожи, валяние войлока, керамику, ковроткачество, резьбу по кости и другие традиционные виды прикладного искусства.

Отдельно работала группа для детей с особыми образовательными потребностями. Занятия помогали им раскрыть творческий потенциал, развить мелкую моторику и трудовые навыки.

На итоговом мероприятии мастерам и выпускникам вручили сертификаты и показали их авторские работы.

Участников поздравила заместитель Премьер-министра, министр культуры и информации Аида Балаева. Она отметила растущий интерес к национальной эстетике в дизайне, моде, архитектуре и туризме, который открывает новые возможности и для мастеров, и для молодёжи.

"Сегодня важно не только сохранять уникальные техники и изделия, но прежде всего обеспечивать преемственность поколений – передачу знаний от мастера к ученику. Именно на решение этой задачи направлена «Школа национального ремесла». Сегодня перед нами стоит еще одна важная задача – не просто сохранить традиционные ремесла, но и дать им современное развитие. Традиция должна не оставаться в прошлом, а становиться ресурсом современного развития", — сказала Аида Балаева.

Проект реализован Корпоративным фондом «Фонд развития креативных индустрий» при поддержке Министерства культуры и информации.