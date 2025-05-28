От заморозков до сильной жары: какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни
Жара на западе, заморозки на востоке.
Сегодня, 14:54
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Сегодня, 14:54Сегодня, 14:54
167Фото: Unsplash
Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 мая 2025 года предоставили синоптики, передаёт BAQ.KZ.
Холодный антициклон продолжит оказывать свое влияние на восточную часть страны – в ночные часы в отдельных районах ожидаются заморозки до 3 градусов. И даже жители юго-востока республики почувствуют дыхание антициклона, днем здесь ожидаются несвойственные для этого времени года 20-25 градусов тепла.
А вот на запад страны будут оказывать свое влияние теплые воздушные массы с районов Ирана, которые сохранят погоду без осадков, и обусловят повышение температуры воздуха до сильной жары 33-38 градусов.
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