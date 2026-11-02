От зарплат до триллионов Нацфонда: в Алматы провели встречи по Посланию Токаева

В Алматы провели 15 встреч с жителями, предпринимателями, представителями образования, здравоохранения и других сфер. В обсуждениях участвовали депутаты Курултая, члены Қазақстан Халық кенесі и представители Правительства. Участникам разъяснили основные положения Послания президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября 2026 года.

В центре внимания оказались модернизация инфраструктуры, социальная поддержка, рост доходов населения и строительство социальных объектов. На встречах также обсудили использование средств Национального фонда. По словам депутата Курултая Сергея Пономарева, до конца 2029 года на инфраструктурные проекты планируется направить 6,5 трлн тенге. Кроме того, в стране намерены построить 70 объектов здравоохранения и около 50 объектов образования, спорта и культуры.

Отдельно затронули повышение минимальной заработной платы с 85 тысяч до 110 тысяч тенге с 1 января 2027 года. По словам члена Қазақстан Халық кенесі Мейиржана Отыншиева, это решение должно затронуть доходы 1,8 млн граждан. В Алматы также планируют построить многопрофильную детскую больницу и онкологический центр.

Представители энергетического ведомства рассказали о планах по развитию отрасли. До конца 2029 года намерены ввести 13,3 ГВт новых энергетических мощностей. В следующем году запланирован ввод мощностей Алматинской ТЭЦ-3 на 544 МВт. Жители, представители бизнеса и общественных организаций смогли задать вопросы и высказать предложения. Всего в 15 встречах приняли участие около 2,5 тысячи человек.