В рамках официального визита Президента Финляндии Александра Стубба в Казахстан был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан и Министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии, передает BAQ.KZ.

Документ направлен на развитие двустороннего сотрудничества в области модернизации водохозяйственной инфраструктуры, рационального использования и управления водными ресурсами, а также на обмен опытом, передовыми технологиями и научными решениями.

Согласно Меморандуму, стороны будут взаимодействовать в сферах промышленной очистки и повторного использования воды, внедрения водосберегающих технологий, а также цифровизации учета и мониторинга водных ресурсов.

Отдельное внимание уделено обмену опытом в управлении рисками наводнений и засух, проведению совместных научных исследований и подготовке квалифицированных специалистов, включая направления подземных вод и водной дипломатии.

"Данный меморандум – основа для реализации совместных инициатив и проектов, которые будут содействовать внедрению наилучших практик и решений, инновационных подходов и разработок. В Казахстане сейчас осуществляется масштабная трансформация водохозяйственной отрасли, направленная на модернизацию и устойчивое развитие водной сферы. Мы высоко ценим опыт Финляндии в области рационального водопользования и инновационных технологий", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

Сотрудничество между Казахстаном и Финляндией в водной сфере призвано способствовать повышению эффективности использования водных ресурсов и укреплению устойчивого развития отрасли.