От заводов до банков: в Астане обсудят применение гуманоидных роботов
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В Астане 19 августа пройдет QAZBOT Robotics Forum 2026, посвященный развитию гуманоидной робототехники, искусственного интеллекта и внедрению новых технологий в бизнес. Площадкой мероприятия станет Международный центр искусственного интеллекта alem.ai.
Организатором форума выступает казахстанская компания QAZBOT Technologies. Международным участником станет AgiBot – разработчик гуманоидных роботов и решений в области Embodied AI, или физически воплощенного искусственного интеллекта.
Что обсудят на форуме
Одной из основных тем станет развитие индустрии робототехники и искусственного интеллекта в Казахстане.
QAZBOT планирует представить направления работы, связанные с локализацией и производством робототехнических систем, разработкой программного обеспечения и AI-моделей, созданием R&D-инфраструктуры и Data Factory.
Отдельное внимание уделят подготовке инженерных кадров и практическому применению робототехники в различных отраслях экономики.
Роботов обсудят с казахстанским бизнесом
В рамках форума также запланированы закрытые B2B-встречи QAZBOT и AgiBot с представителями казахстанских компаний.
К обсуждению применения робототехники приглашены представители банковского и финансового сектора, нефтегазовой отрасли и промышленности.
Международный взгляд на развитие рынка представит операционный директор AgiBot Цзян Цинсун. В деловой программе также заявлены выступления представителей QAZBOT Technologies и Astana Hub.
Центральным мероприятием станет пленарная сессия «AI & Robotics: формируя экономику будущего».
QAZBOT Robotics Forum 2026 пройдет 19 августа в 10:00 в Международном центре искусственного интеллекта alem.ai.
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