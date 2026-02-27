От здравоохранения до кино: Казахстан и Сербия подписали ключевые соглашения
По итогам переговоров между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Сербии Александром Вучичем стороны приняли совместное заявление и обменялись рядом межведомственных документов, направленных на расширение сотрудничества между странами, передает BAQ.KZ.
В присутствии глав государств были подписаны следующие ключевые меморандумы:
-
Сотрудничество в сфере здравоохранения между министерствами здравоохранения двух стран;
-
Партнёрство между Генеральной прокуратурой РК и Министерством юстиции Сербии;
-
Взаимопонимание в области искусственного интеллекта и цифрового развития;
-
Сотрудничество в сфере цифровизации и развития электронного правительства;
-
Сотрудничество в области ветеринарии;
-
Партнёрство в науке и высшем образовании;
-
Сотрудничество в области кино;
-
Сотрудничество по защите нематериального культурного наследия;
-
Сотрудничество между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Сербским агентством развития;
-
Партнёрство между Академией государственного управления при Президенте РК и Дипломатической академией Сербии.
Подписанные документы создают прочную основу для расширения двустороннего сотрудничества, включая сферу науки, цифровых технологий, культуры, образования, здравоохранения и инвестиционного взаимодействия.
