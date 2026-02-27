  • Главная
От здравоохранения до кино: Казахстан и Сербия подписали ключевые соглашения

Сегодня 2026, 16:04
Фото: Акорда

По итогам переговоров между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Сербии Александром Вучичем стороны приняли совместное заявление и обменялись рядом межведомственных документов, направленных на расширение сотрудничества между странами, передает BAQ.KZ.

В присутствии глав государств были подписаны следующие ключевые меморандумы:

  1. Сотрудничество в сфере здравоохранения между министерствами здравоохранения двух стран;

  2. Партнёрство между Генеральной прокуратурой РК и Министерством юстиции Сербии;

  3. Взаимопонимание в области искусственного интеллекта и цифрового развития;

  4. Сотрудничество в сфере цифровизации и развития электронного правительства;

  5. Сотрудничество в области ветеринарии;

  6. Партнёрство в науке и высшем образовании;

  7. Сотрудничество в области кино;

  8. Сотрудничество по защите нематериального культурного наследия;

  9. Сотрудничество между АО «НК «KAZAKH INVEST» и Сербским агентством развития;

  10. Партнёрство между Академией государственного управления при Президенте РК и Дипломатической академией Сербии.

Подписанные документы создают прочную основу для расширения двустороннего сотрудничества, включая сферу науки, цифровых технологий, культуры, образования, здравоохранения и инвестиционного взаимодействия.

